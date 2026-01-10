宏福苑大火｜葉太捨身救5命葬火海　家人遵遺願從簡　今海上撒灰

大埔宏福苑五級火至少161人罹難，住在宏泰閣17樓的葉白瑞蓮（葉太）逃生時，逐家逐戶拍門通知走火警，救回4人1狗的性命，自己卻葬身火海。葉太生前不愛鋪張繁瑣，家人遵從意願，喪禮一切從簡。今早（10日）葉家一行九人在馬料水碼頭乘船到塔門撒灰，隨後將葉太的骨灰與紫色玫瑰花瓣一同撒落大海，而盛載葉太骨灰海水的玻璃瓶掛上「塔門」紙牌並交予家人，象徵儀式完成。



葉先生與太太相守逾40載，由昔日棲身西環板間房，捱到購入宏泰閣單位，生活漸入佳境。平日兩口子愛「宅」在家中煲劇，偶爾結伴外遊，更約定退休後揹起背囊從北海道玩到九州，逍遙自在漫遊日本，奈何如今只成追憶。昔日葉太曾戲言寧願丈夫「先走」，擔心若自己先離世，丈夫無法照顧自己；如今一場火災，葉先生頓成鰥夫，雖然過去一個多月獲兩名兒子貼身陪伴，但他深知終歸要面對孤單時刻，對於日後如何自處，此刻仍毫無頭緒，但他深信太太從未離去：「佢響我心目中係未死。」



葉先生與家人在船上將紫色玫瑰的花瓣摘下，為撒灰儀式作準備。（廖雁雄攝）

今早9時許，葉家一行九人在馬料水新渡輪碼頭集合，乘船前往塔門，家人在船上將紫色玫瑰的花瓣摘下，為撒灰儀式作準備。葉太的骨灰由可溶膠袋裝起，放入由紙質環保器皿。當船隻靠岸後，家人圍著骨灰作最後告別，葉太的胞姊和大媳婦忍不住落淚。

隨後家人走到船頭，葉先生與兩名兒子持繩將擺放骨灰的膠椅緩緩放進海面，一開始盛載骨灰的器皿翻轉入海，隨著家人撒花道別，器皿隨浪翻回正面。表妹笑言：「阿姨自己搞掂呀！知你哋玩玩下！」最後盛載葉太骨灰海水的玻璃瓶，掛上「塔門」紙牌，交予家人，象徵儀式完成。

葉先生與兩名兒子持繩將擺放骨灰的膠椅緩緩放進海面。（廖雁雄攝）

葉先生與家人撒花道別。（廖雁雄攝）

某程度上嚟講我算得上係家破人亡，冇咗間屋，死咗個老婆。 宏福苑宏泰閣葉先生

工廠邂逅相戀數年結婚 慳家賢妻助上車

「過去40幾年，佢照顧得我好好。」這一句，是葉先生對同行半生的太太最大的肯定。他們的愛情故事，始於一間摩打工廠。當時葉先生是一名初級工程師，太太則是生產線組長「Line長」。當時他已留意到這個女子性格陽光、樂於助人，公私事上總是熱心幫助女工，漸漸被她吸引。兩人由一大班人活動，藉着聽中樂、看粵劇，慢慢發展成兩人約會，拍拖兩三年就決定結婚。回憶起來，葉先生覺得一切皆是命運使然。

兩人於1981年結婚，葉先生憶述當初結婚非常「即興」，沒有隆重排場，只是去婚姻註冊處領取證書，連擺酒也省卻，僅雙方家人食飯。在葉先生眼中，太太是傳統中國婦女，刻苦耐勞，凡事以家人為先，婚後曾住過西環板間房也無怨言。後來太太見他在公司有所發展，即使公司遷往大埔工業村，兩口子亦決定隨之搬入大埔唐樓。葉先生稱讚太太持家有道，最終購入宏泰閣單位，「好多時候我感覺啲錢係她慳返嚟，買樓係她決定」，而葉先生工作多年亦升至工程經理，「佢亦都係好有眼光」。

宏福苑宏泰閣葉先生與愛妻並肩扶持40載，一場大火家破人亡，思憶亡妻不禁流淚。（廖雁雄攝）

愛心湯水成絕響 生前叮囑喪禮從簡

葉先生指，太太對兒孫管教有時頗為嚴格，尤其着重教育，但內心充滿疼愛，三不五時就會煲湯及煲涼茶給兒孫喝，又會教孫女煮飯。奈何一場大火，令天人永隔，葉先生哽咽說：「不過而家無啦，因為我唔識煲（湯）。」

他形容太太生性不喜鋪張繁瑣，生前不時交代喪禮儀式只是做給生人看，「你鍾意一個人或者孝順一個人，就生前做」，若有一天離開，她也不要喧鬧繁複的道教儀式，寧願海葬撒灰。

太太的告別禮1月4日在170名親友致意下完成，儀式長約1個多小時。葉先生笑言「以太太標準嚟計呢個時間都已經長咗㗎啦」，不過總括而言相信她會滿意告別禮整體安排。（葉先生facebook圖片）

告別禮上孫兒心意卡 一句「我會好好讀書」葉生淚崩

太太的告別禮1月4日舉行，在170名親友致意下完成，儀式長約1個多小時。葉先生原本打算在富山殮房辦簡單儀式，但許多人得悉消息後，希望向葉太作最後致敬，於是才舉辦告別禮。他笑言：「以太太標準嚟計，呢個時間都已經長咗㗎啦。」但他相信太太會滿意告別禮的簡約安排。

告別禮中，最令葉先生動容的，是無意中發現小孫兒向嫲嫲說的一句話。他指小孫兒甚少在家人面前表露情感，「但我見過佢偷偷地喊」。告別禮上小孫兒寫了一張心意卡，本來葉家打算直接將心意卡放進棺木內一同火化，沒打算細看。後來他們收到善終機構傳來的照片：「佢哋影咗張相，咁啱就影咗我個細孫寫嗰張。其實我睇完相我喊，佢話：『嫲嫲，我會好好地讀書。』即係話，其實我細孫都知佢阿嫲最緊張係乜嘢，最擔心佢係乜嘢。」

苦候5日消息最煎熬 法醫指妻無掙扎離世

葉先生坦言，火災後的5天最令人煎熬。兩名兒子走遍醫院尋人未果，其後到社區會堂看相認屍，心情忐忑矛盾，既想確認消息，又抱著一絲希望。葉先生看著焦黑的災場，更一度擔心太太是否逃生時被塌下的棚架壓住。

直至11月30日，警方通知在家中發現一具完整的遺體，憑手袋、飾物及身份證初步確認身份，「在某程度上，心係舒服一啲」。其後兒子到富山殮房認屍，隨著玻璃只見蓋上白布的遺體，最終透過 DNA 鑑證確認身分。法醫告知，葉太在火場沒受過痛苦，約一分鐘內已失去知覺離世，因遺體「沒有掙扎的姿態」。這對葉先生來說，或許是絕望中唯一的安慰。

夫婦回歸後購入宏泰閣單位，葉先生形容買樓款項是太太「慳返嚟」，免卻一家人不斷搬屋的煎熬。（廖雁雄攝）

約定退休揹背包遊日夢碎 夫：佢響我心目中係未死

葉先生透露，兩人平時愛宅在家中煲劇，「每一天生活都好重複，好簡單」，原計劃退休後背起背囊周遊日本，從北海道玩到九州，如今美景依舊，身邊卻已無人對坐。「佢響我心目中係未死。」他當作太太只是出了街、去旅行，每日與她說話。他的通訊軟件中，與太太的對話框仍然排在首位。

葉先生坦言，他從未想過只有自己一個人要如何生活。自出事至今，兩名兒子基本上天天相伴，他還沒有一段「真正屬於自己一個人」的時間。 由於兒子始終要上班，他知道未來自己獨處的時間會變多，但他現在也毫無頭緒，不知道自己自處「得唔得」。

葉先生連同父輩，四代人在大埔生活30多年，對大埔區有深厚感情。長遠安置上他目前希望可以原址安置，退而求其次也要原區安置。（廖雁雄攝）

為161條性命討公道：唔係我一個人嘅訴求

葉先生連同父輩，四代人在大埔生活30多年，對大埔區有深厚感情。長遠安置上，他目前希望可以原址安置，退而求其次也要原區安置。「某程度上嚟講我算得上係家破人亡，冇咗間屋，死咗個老婆。」

面對滿目瘡痍的家園，葉先生強調這並非他個人的悲劇，而是整個社區的痛。他質疑制度失效，讓居民在意識到危機後仍無法逃過一劫。他堅定表示，161名死難者的背後都有一個沉重的故事，政府與相關人士必須為此負責，「我唔認為我可以就咁接受，我哋要個交代」。