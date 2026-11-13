3名懲教員涉偷電視回宿舍　一被告罪成押後判　兩被告脫罪

東頭懲教所3名懲教員涉把放在儲物室內，原本購來供在囚人士使用的4部電視機，叫3名在囚人士幫忙運到懲教員宿舍。3名懲教員否認入屋犯法及處理贓物等3罪（DCCC 359/2025）。辯方結案時指，懲教處所內滿佈閉路電視，若被告在明知拍攝下仍公然偷竊，無疑是「自殺式行為」直播犯罪。



暫委法官屈麗雯今（13日）於區域法院裁定，其中一名二級懲教助理罪成，另兩名一級懲教助理則罪名不成立。法官先替罪成的二級懲教助理索取背景報告，把案件押後至明年1月22日判刑，期間罪成被告還押看管。



被告胡漢傑（49歲）、胡裕輝（52歲）及文偉傑（49歲），胡漢傑及文偉傑同被控1項入屋犯法罪，指他們2024年3月15日在赤柱東頭懲教所附屬大樓地下3號飯堂儲物室後，偷竊4部電視機。首及次被告被控1項將未經授權的物品攜離監獄罪，即4部電視機。次被告被控1項處理贓物罪，指他同日處理4部贓物電視機。

法官裁決時指，案發時為二級懲教助理的首被告胡漢傑知道須獲得授權，才可將電視攜離監獄，惟負責物資的人員或監督都沒有作出批准。法官拒接納其說法，認為他聲稱相信獲得的授權不存在，因此裁定他入屋犯法和未經授權的物品攜離監獄兩罪罪成。

此外，法官裁定案發時為一級懲教助理的次被告胡裕輝及第三被告文偉，罪名不成立。

次被告胡裕輝稱以為首被告胡漢傑要到宿舍執垃圾，他駕車時不知車上有被盜走的電視。(陳曉欣攝)

第三被告文偉傑。(陳曉欣攝)

總懲教主任指無申請而拿走即屬非法

總懲教主任李嘉輝在審訊指，將物品攜離監獄需要申請並獲監督批准，他無就涉案4部電視收到申請：「如果冇申請即係非法。」

首被告及第三被告的上司、東頭懲教所右班的值日官趙展業指，事發當日中班有搬倉行動，須將物資由附屬大樓1樓搬到地下的儲物室。惟趙指沒叫兩被告入儲物室，也沒指示在囚人士參與搬運。

囚犯供稱曾按指示搬紙箱到職員房

協助搬運電視的囚犯錢昕賢供稱，首被告「傑哥」指示他和江卓謙，在儲物室將紙箱搬到職員房。其後，他與江和囚友何秀俊將黑色膠袋包住的「垃圾」搬上垃圾車，他不知道裡面是什麼。錢指，他作為「B仔」，需要幫忙搬運工作，如果拒絕要求的話，有機會被懲罰。他沒印象紙箱有多重，同意當天搬運時沒人阻止。

首被告辯稱按指示搬電視

首被告胡漢傑出庭自辯指，當日在未獲值日官批准下離開崗位，亦同意當時有工作在身，強調他是聽從指示去搬電視，稱：「大家都係諗住幫伙記，邊個做都一樣啫」，否認用垃圾袋包裝電視機，是為了把它偽裝成垃圾，反指怕電視被廚餘弄髒才用垃圾袋包裝。

次被告稱不知垃圾車上有電視

次被告胡裕輝則供稱，他與首被告不熟，不清楚對方為人。案發時，他意會到首被告要到涉案宿舍執垃圾，所以駕駛垃圾車到宿舍樓下，並協助首被告搬「垃圾」下車，並不知道垃圾車上有4部電視機賊贓。

第三被告文偉傑供稱，當天沒參與搬電視行動，事發後5天才得悉此事，他若然知道「會阻止」。

首被告指一級懲教助理曾點頭認可准搬電視

首被告一方播放飯堂對出的閉路電視片段，指一級懲教助理魏國亮曾向胡漢傑及文偉傑說：「好多伙記barrack（初級職員宿舍）冇電視，下面咁多電視，不如問下可唔可以攞幾部畀伙記睇啦。」拍到文點頭。

文稱，他當時沒為意，亦「未必聽得清佢講嘢」，並稱點頭動作「冇咩意思」辯方質疑，文想把所有罪責推在胡身上，所以自稱不知情，文偉傑否認。