周慧賢涉被殺　被告認戀愛腦會盡量滿足女友　與周拍拖花了數百萬

瑜伽導師周慧賢被發現身中逾40刀伏屍麗思卡爾頓酒店房，其前男友勞浚銘涉嫌謀殺的案件（HCCC148/2024），今（10日）在高等法院續審，勞繼續出庭自辯。



被告勞浚銘自認「戀愛腦」，「女朋友話乜都會做」，他稱與周一起的時候，用光了積儲，也「碌爆晒卡」，但周仍要他繼續借錢，他向銀行借貸被拒，周便要他向財務公司借錢，勞稱因為他很愛周才肯答應，有次借到10萬元，又給周拿走，且沒有歸還。勞稱該段期間借款達七位數，應有200至300萬元。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪。控罪指，被告於 2022年6月29日至6月30日期間，於香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢(23歲)。

被告勞浚銘涉嫌在尖沙咀一酒店內謀殺女瑜伽導師周慧賢。(梁鵬威攝)

女死者周慧賢。(網上圖片)

爭執弄至報警 復合後周要求不要告知朋友

勞續供稱，在2021年11月，勞曾在周撞車後，駕車接送她回家，但途中又發現周仍跟Darren有聯絡，雙方爭執並分別報警。周提出分手，勞稱當下只覺得莫名其妙。

被告其後哄回周，兩人傾談後復合。惟周拒絕把此事告知朋友。勞稱，不知道周想隱瞞的原因，但接受其決定。

自認戀愛腦女友叫乜都會做

勞指，他其實無需要駕車，他當時是按周的要求租車。辯方問勞當時月入約兩萬，月費逾萬元，為何仍要租車。勞解釋：「其實我係個戀愛腦，我女朋友叫我做乜都會做。」

無晒錢兼爆卡 周仍要求要借錢

勞又指，在2021年11月尾，他已「無晒錢，碌爆晒卡」，但周要求他出資協助開辦瑜伽工作室。勞表示，周叫他向朋友Emily借錢，但Emily拒絕，周又叫他向銀行貸款，但也不成功，周最後要他向財務公司借錢。

被告稱因好愛周才會肯借錢

勞稱，當時十分不願意，但周已上網找了財務公司，於是兩人一同前往。借款後，周即時取走了十萬。勞強調：「Aqua話需要嗰筆錢，再三要求下先會去（借錢），因為好愛Aqua先會肯。」最終周沒有實行計劃，但亦沒有歸還10萬元。

被告稱或借了200萬至300萬元

辯方問勞，為何要不斷借貸。勞指，當時沒想太多，只想未婚妻（Aqua）得到最好的生活。他又指，不記得實際借了多少錢，但應有7位數：「甚至可能兩三百萬，唔肯定。」

再計算各項支出亦接近200萬

勞另補充，昨天重新計透過信用卡為周支付的款項，發覺三張信用卡支付了約一百萬，另儲蓄戶口則支出了不少於80萬。另外他再為周支付了愛海頌單位的15萬年租。