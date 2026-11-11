蔡天鳳案｜鄺港傑提買煲及絞肉機經過　指鄺球稱部份幫朋友舖頭買

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(11日）在高等法院續審，首被告鄺港傑繼續自辯，並提到他與父親鄺球購物的經過。



鄺港傑稱，其父鄺球租用龍尾村的村屋後，鄺球曾叫他買儲物膠箱，他便往購物，並想到其父或都需要密實袋，從而順路購買。他又提到有次知鄺球在上海街購物，他便前往協助。他到達時見廚具店店員推著一個煲和一部銀色機器，並和鄺球把物品推到鄺球停泊的七人車位置，他指鄺球曾對他說：「一部份屋企用，一部份幫朋友舖頭買。」

鄺港傑又稱，他沒有在龍尾村單位見過該部絞肉機。



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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

首被告鄺港傑稱知父親到上海街購物，他有到場幫手。(資料圖片)

鄺港傑指其父親鄺球(圖)曾稱部份物品是幫朋友的舖頭買。(資料圖片)

鄺港傑指，他其中一次去龍尾村，是與弟弟鄺港智(圖)一起上去的。(資料圖片)

案發前曾去過龍尾村4次

鄺港傑今作供時透露，他在2月6至13日間，曾到過龍尾村單位4次，其中三次是找鄺球吃晚飯，另一次和胞弟鄺港智一同前往該單位，因胞弟當時未去過該處。

指鄺球著他買儲物膠箱

鄺港傑又提及購買物品的事，稱他於同年2月7日，在九龍灣買兩個儲物膠箱和密實袋等。他稱2月6日他第一次到龍尾村的單位，並指因鄺球見他在荃灣單位有儲物膠箱，鄺球便叫他代買同款膠箱，他又認為鄺球或有需要用密實袋，因此便順手購入。

鄺球指部份物品幫朋友舖頭買

鄺又稱，於2月8日，他中午休息時間致電鄺球，鄺球稱在上海街購買東西，鄺港傑提議前往幫手。他到達時，鄺球在一間廚具店，一名店員推著物品，和鄺球一同前往其停泊的七人車位置。鄺港傑指，當時見到一個煲和一部銀色機器。鄺球稱：「一部份屋企用，一部份幫朋友舖頭買。」

見鄺球翻看產品目錄

鄺港傑又指，他隨後也進入該店舖，並查看是否有他需要的物品，同時等待鄺球付款。期間，鄺球和店員在翻看產品目錄，鄺港傑當時問：「你買呢啲嘢呀，要幾錢㗎？」鄺球回應：「要幾萬蚊。」他便說：「咁貴呀。」鄺庭上指，可能鄺球也覺得該產品貴，因此兩人離開店舖。

認為鄺球是幫朋友買機

辯方指，根據早前證供，鄺球是在查問碎骨機。鄺港傑指，他沒有問鄺球為何需要該部機器，又指鄺球曾表示幫朋友買東西，鄺港傑因此認為鄺球「幫朋友買」。

未有在龍尾村單位見過絞肉機

辯方又指，銀色機器應是絞肉機，問鄺港傑在2月8日至23日期間，是否在龍尾村單位見過絞肉機，鄺稱他從沒有在龍尾村單位內見過該部機。

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤。(網上圖片)

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