蔡天鳳案｜指鄺球想在村屋外建圍欄 鄺港傑幫忙買索帶繩索及錘
撰文：朱棨新
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名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(11日）在高等法院續審，首被告鄺港傑自辯時續講到他購買其他如繩索、索帶等物品的事情。
鄺港傑稱，因其父鄺球稱想在村屋外建圍欄，故需要購買工具。他指鄺球稱需要能捆綁東西的工具，故有到五金店買繩，又因他對繩的認知只有童軍繩，故有向店員提及，另有買索帶及尼龍繩等。此外，鄺球亦有要求他去買錘。
三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。
因鄺球要建圍欄而要購買工具
鄺港傑稱，由於鄺球想在龍尾村單位外興建圍欄，他們在2023年2月8日中午，在廚具店購買物品後，他提議代父購買其他物品，以節省時間，鄺球表示需要興建圍欄的物品，包括可以捆綁東西的工具，他便往五金店購買索帶等東西，辯方亦在庭上播放鄺港傑到店購物的片段，鄺港傑指他曾用手掌量度索帶。
買尼龍繩和麻繩因為平
辯方指，除了購買索帶，鄺港傑在店內也購買尼龍繩和麻繩，鄺港傑解釋，他是根據鄺球指示，購買可捆綁東西的工具，而尼龍繩和麻繩都很便宜，他遂購買這兩款繩。
稱對繩索認知僅童軍繩
辯方又指，根據片段，他曾向店員提及童軍繩。鄺港傑解釋，因他對繩的認知就只有童軍繩，但他未有見過該款繩，因此手持繩向店員查問，店員回應其手上持有的便是童軍繩。
按鄺球要求購買錘
鄺又在該店也購買了5對手套。其代表大律師Trevor Beel問他為何要買手套，鄺說做「粗重嘢」或工程，都需要此類手套。他也講及之後也替鄺球買其他物品，如在同月15日按鄺球要求購買錘。
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