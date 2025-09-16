區議員施駿興涉性侵女童　事主指被告危險的人　憂他進入學校社區

元朗區議員施駿興涉逾十年前非禮小學女生，並涉非法性交案，今（16日）在區域法院續審。事主X續作供，她承認當年與被告交往屬兩情相悅，交往期間兩人亦續有性交，後來被告稱看台灣電影：《那些年，我們一起追的女孩》後，勾起對前度的回憶，想與前度復合，並與她分手，X感傷心但亦接受。



X稱數年後仍間與被告聯絡，覺被告曾想與她復合，但她沒有理會。至2023年，她發現被告參選區議員，她認為區議員有機會進入社區及學校，覺被告是「危險嘅人」，遂決定報警。X又稱，她從未忘記事件，只是一直未準備好面對。



被告施駿興（37 歲）被控1項非禮及1項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪，指他於2008年11月某日，在九龍土瓜灣高山道公園，非禮11歲女童 X。他另被控於 2011年3月14日在天水圍某單位與 13 歲女童 X 非法性交。

被告施駿興否認非禮及非法性交，在區域法院開審。(陳蓉攝)

X指被告施駿興稱看過電影《那些年，我們一起追的女孩》，勾起與前度的回憶，決定與她分手。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

兩人拍拖期間續有發生性行為

現年28歲的事主X，今繼續透過視像系統作供。她指和被告分手前，屬兩情相悅。於2011年3月，她在「半推半就」下，和被告首次發生性行為。其後，兩人仍有發生性行為，包括X來月經時。

在被告手機發現女子合照

她續指，於2012年2月起感到被告對她的態度轉差。兩人日常會在星期六日見面，但被告會藉詞不見面。此外，X其後發現被告手機內，有他和另一女子合照。X指，當時不知道怎樣開口，未有即時質問被告。

被告看電影勾前度回憶提出分手

至同年4月，X終提出質問，被告指相中人是其前女友，他堅決要求和X分手，又稱他看過電影《那些年，我們一起追的女孩》後，勾起對該名前度的過去，但他不想後悔，想「搵番」前女友。X稱該電影是她與被告一同觀看的，她聽後感到傷心，但亦接受與被告分手。

覺被告曾想續前緣

X續稱分手後，她曾於2014年因修圖功課找被告幫忙，2016年又曾偶遇，之後被告曾向她發訊息說：「覺得對你唔住」，又問X是否憎他。更曾要求與X視訊通話(FaceTime)，X均拒絕，之後被告再致電她。X感到被告想與她再續前緣。

區議員身份好多機會入社區學校

X稱一直至2023年11月，她看到被告表妹的Instagram帖文，得知被告參選區議員，令她回想起涉案事件。X開始組織事件，搜尋相關紀錄，並向風雨欄社工求助，終在2024年4月報警。X稱她覺得區議員不應做出違背道德的行為，又說：「呢個身份好多機會走入社區，走入學校。」更形容被告是「危險嘅人」，不想有其他人受害。

從未忘記只是未準備好面對

法官陳廣池問X，若不知道被告參選，是否大有可能不作報案。X否認，指她未有忘記此事，只是以往未準備好面對。在此階段，X認為已足夠成熟去應對事件。

案件編號：DCCC907/2024