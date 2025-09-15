區議員施駿興涉性侵女童　X指施曾明示性交　若不肯便是不夠愛他

元朗區議員施駿興涉16年前任話劇導師時非禮小學女生，並涉非法性交案續審，女事主X今（15日）在區域法院作供，她稱小學時因參加校內的話劇班而認識施，並覺施會望她及主動找她聊天。施又會接她放學，帶她到公園，並在公園摸她的胸等。



兩人後來成為情侶，X稱當時她13歲，施稱她為「老婆」，並指以二人關係，應該要「肉帛相見」。X指施後來亦開始明示想性交，更指若她不肯，就是不夠愛他。施後來又指白色情人節要用「白色嘢」慶祝，她意識是指性交。X稱她為滿足施，最後硬著頭皮，在施沒使用安全套下與他性交。



被告施駿興（37 歲）被控1項非禮及1項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪，指他於 2008 年 11 月某日，在九龍土瓜灣高山道公園，猥褻侵犯 11 歲女童 X。他另被控於 2011 年 3 月 14 日在天水圍某單位與 13 歲女童 X 非法性交。

被告施駿興否認非禮及非法性交，在區域法院開審。(陳蓉攝)

X作供指，在2008年，她就讀小學六年級，當時為其學校的50週年校慶，正籌辦一齣在理工大學公演的話劇，故她參加了話劇班，並在班上認識了任導師的施。

覺施經常會望及主動聊天

X稱當時已覺施會不時望她，又會主動跟她聊天，話題大多圍繞話劇的事，她沒有留意施是否對其他同學也有類似的行為，當時亦不知道施的全名，故稱呼他為「PC哥哥」。施後來取了她的電話號碼，兩人以SMS聯繫，覺當時關係曖昧，施又會買果粒橙放在一旁，以眼神示意她去拿，她認為被告在向她示好。

指施摸其胸並吻她的耳和頸

X又指施曾到學校接她放學，並帶她到高山劇場的公園。二人在長凳聊天，她知施有一位拍拖4年的女朋友，施亦有介紹電影及稱可借光碟給她看。期間施叫她坐到其大腿，之後抱住她的腰，施的右手伸入其胸撫摸她胸部，同時亦親吻她的耳及頸 。X稱曾想推開施，惟施沒有理會，她覺得施可以信任，最後亦有配合他，最後二人並拍合照後才離開。

X稱這事後有嘗試避開施，亦避免在校外見面，施亦不再買橙汁給她，再約她亦會到她家樓下等，但她會用不同藉口拒絕。

看話劇後與施重遇

X稱，二人逐漸減少聯絡，直至看到施在facebook宣傳其劇團的舞台劇《回憶是美好的》，遂與朋友前往觀看，兩人因而重遇。她稱施謝幕時見到她，完場後叫住她並帶她到後台，又脫下外套給X取暖，X感到被關注及心動，二人恢復聯絡。X指有次被告駕車時對她說，因X之前沒有理他，以為X很討厭他，更以為這生也不會再見，施接著說：「不如我哋一齊啦？」兩人便發展成情侶。

稱X為老婆並說應玉帛相見

X稱兩人拍拖時，施曾以「老婆」稱呼她，更說他們是「兩公婆」，應該玉帛相見。X稱她當時只得13歲，覺得這叫法「好老」，但施仍叫她「老婆」。X又稱當時不明玉帛相見的意思，故上網搜尋，認為施是暗示想進行性行為。

向X指性行為很正常

X指施後來明示要求性行為，又分享他與前度的親密行為，並對X說，如果她不做，就是不夠愛他，又指以二人的關係，這些行為很正常。

白色情人節要白色嘢慶祝

X續指，在2012年情人節，施送了一盞自製的玫瑰燈給她，並提及3月14日是白色情人節，指「要用啲白色嘅嘢慶祝」。X稱施沒明示「白色嘢」是甚麼，惟她心中有數，明白他是想發生性行為。

為想滿足施而硬著頭皮性交

X指，當時其實不想有性行為，惟覺得與施關係穩定，想滿足他，故「硬著頭皮去做」。X憶述當天放學後，自行坐地鐵到天水圍，施到地鐵站接她。二人在施的房間內性交，施當時沒有戴安全套。完事後，施聲稱家人快回家，叫她離開，她確認其性行為是自願下進行。

案件編號：DCCC424/2024