蔡天鳳案｜手機並無致電鄺球求助記錄　鄺港傑認曾刪除相關資料

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），控方今(16日）繼續在高等法院盤問首被告鄺港傑，並提到其手機上，案發當天無他聲稱致電鄺球求助的記錄。



鄺港傑早前供稱，其弟鄺港智在車上襲擊蔡天鳳後，他曾致電父親鄺球求助。惟控方指，根據鄺港傑的手機並無他致電鄺球的記錄。鄺港傑認把記錄刪除，並稱此舉是為了保護屋企人，及想抹除與這事有關的東西。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

次被告鄺球，是鄺港智的父親。(資料圖片)

第三被告鄺港智，是鄺港傑的胞弟。(資料圖片)

至龍尾村才確定蔡已死

鄺港傑在控方盤問下稱，他在其弟襲擊蔡後，他仍在駕駛，無法確定蔡是否死去，直至他駛至龍尾村並停下，才去想這件事，當時才確定蔡已死去。但他補充，車程中蔡無發出聲音，覺得蔡當時已死。

控方質疑蔡天鳳未有作聲，或只是不省人事。(Abby Choi IG)

控方質疑蔡或只是不省人事

控方質疑，蔡沒有作聲，她可能只是不省人事，鄺港傑稱他考慮其弟鄺港智的行為，認為蔡已死，並形容：「嗰刻唔係用正常人諗嘅情況，因為嗰件事本身就唔正常。」控方問那一刻是他遇到最惡劣、最恐怖的情況，鄺回答：是。

鄺港傑重申那一刻無想到阻止弟弟

控方續指，鄺港傑應會想去阻止失控的弟弟，鄺港傑說：「真係乜都諗唔到啊......你冇真正面對過嗰件事，你真正面對過，就可以咁樣同我比較囉。」又說：「呢刻咁問我梗係話可以阻止，當刻我唔得囉」。

控方再指，鄺當時有時間可以把車停下，處理事件，亦可以嘗試幫助受傷的蔡。鄺港傑回應：「我嗰時直情係冇做任何決定，無做任何轉線。」又指控方的說法「太冷靜」，謂：「你而家咁講，好似錄影帶pause（暫停）咗喺度，你嗰刻唔係停咗喺度呀嘛。」

認想掩飾事件而刪掉與父通話記錄

控方續指，就鄺港傑早前供稱在蔡被襲後，曾在車上致電鄺球，但鄺球討厭蔡，鄺港傑稱其父是他當時的求助對象，沒有考慮父討厭蔡的問題。控方續指，根據鄺港傑的手機，並無他當時致電鄺球的紀錄。鄺承認事後已刪除該紀錄，並解釋說：「因為當時發生件事，我想cover up(掩飾)佢，想保護屋企人，想全部關於這件事都抹除。」

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