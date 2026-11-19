名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（19日）在高等法院續審，鄺港智又提到出售加多利山物業的事，他稱他本人是同意賣樓的，甚至有找賣樓後暫住的地方，但指單位並無人買，根本不用急。他又指鄺球沒有很抗拒賣樓，形容鄺球的態度屬「中性」，要他簽授權書時亦無憤怒。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智稱他本身同意出售加多利山的單位。(資料圖片)

鄺港智指其父鄺球(圖)簽授權書時無憤怒。(資料圖片)

鄺港智指蔡天鳳(圖)想賣樓時有與他商量，因為蔡尊重其意見。(網上圖片)

本已計劃賣樓後暫住酒店

鄺港智指，他是支持出售加多利山單位，並解釋出售單位後，再購入屯門的單位，可方便子女上學。同時，出售加多利山單位後，可以清還蔡持有的曼克頓山按揭貸款。他指，若購入屯門單位，他也會搬入去住。他曾經為此搜尋資料， 並計劃賣樓後暫住酒店。

賣樓的事指譚可能知又可能不知

鄺稱，曾稱和蔡討論賣樓，又指譚：「可能知，都可能唔知。」他強調並非有意瞞住譚方駿。對於譚早前作供，蔡初時未有告知譚，蔡有和鄺港智合作投資鐘錶一事，鄺稱他沒有告知譚，只是避免長篇大論去解釋。

鄺港智認為家庭的付出他有份畀

被問及為何蔡會和他討論賣樓，鄺港智解釋因蔡尊重其意見，又指他亦有為家庭付出。被問及他是否認為他亦擁有加多利山單位的權益，鄺港智說：「咁我有份畀錢㗎嘛。」但補充他為家庭的付出，未有列明多少款項用於供樓，其付出也沒有文件支持。

指加多利山的單位無人買

被問及是否有很多人有意購買該單位，他指單位放售數月，「睇樓」只有一至三次。於2023年2月21日，有「睇樓客」到單位參觀。而蔡於前一晚已告知此事，並著各人離開單位，鄺港智也因此離開。其代表大律師安華暉指，控方的指控是蔡當時急於賣樓，引起蔡被殺，鄺港智回應：「 無人買，點會急呢。」

鄺球對簽授權書的語氣屬中性無憤怒

鄺港智又指，他遊說單位的登記業主鄺球簽署授權書，鄺球對此未有憤怒，形容其語氣是「中性」，最終鄺球亦到律師樓簽下授權書。

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