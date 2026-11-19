名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(19日）在高等法院續審，鄺港智自辯時提到2022年中，蔡天鳳與鄺球吵架的事，鄺形容其父曾作勢想打蔡，他並站起身示範其父的襲擊動作，但指事件幸得其兄及譚方駿及時制止。他又指之後蔡與鄺球繼續以粗口對罵，鄺球罵蔡「生仔機器」，蔡則反罵鄺球「死老嘢」。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智自辯時提及蔡天鳳與鄺球吵架的事。(資料圖片)

鄺港智指蔡天鳳曾罵鄺球「死老嘢」。(網上圖片)

鄺港智指鄺球(圖)確曾作勢要打蔡天鳳。(資料圖片)

鄺港智站起身示範鄺球當時動作

鄺港智講及發燒事件，指當日其幼女發燒，他及母親李瑞香在房間看幼女，李對他說：「妹妹發燒呀，唔好咁近，可能就會傳染嘅。」蔡聞言大怒，連珠炮發罵李：「X你老母，你個仔就仔啊？我個女就唔係女啊？」鄺球聽到李被罵，便衝向蔡，「想打佢咁」。鄺庭上站起來示範，鄺球舉起右手向前揮動。

鄺球與蔡互罵生仔機器及死老嘢

代表鄺港智的大律師安華暉主問時提到，鄺球是否不止用手指戳蔡？鄺港智說不是，指鄺球沒掂到蔡，因為胞兄港傑和譚方駿及時拉住鄺球。惟鄺球再次衝前，與蔡「互X」，鄺球一句：「X你老母生仔機器。」蔡回罵：「X你老母你死老嘢。」鄺球又斥蔡：「當我阿媽（李）好似工人咁樣。」鄺港智其後安撫蔡，胞兄和譚則拉開鄺球，鄺球其後離開加多利山。

鄺指，蔡在發燒事件後向鄺家所有人表明不准鄺球見孫，鄺球也知道。蔡亦禁止鄺球踏足加多利山。

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