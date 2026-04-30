審計報告關注社創基金評審提供預填分表　秘書處：不再準備

審計署昨日（4月29日）發布第八十六號審計報告，審查「社會創新及創業發展基金」的運作情況，當中包括社創基金委聘協創機構的評審程序。審計署檢視了第三批協創機構的14名委員的文件評審記錄，發現小組秘書處向委員提供已預先撰寫初步評分的計分紙，並在沒有收到10名委員回覆、亦無進一步確認的情況下，直接採納初步評分。



社創基金專責小組秘書處今日（4月30日）回覆稱，在未來的委聘工作中，將不會為建議書準備預填分表。



小組秘書處表示，在2022年招募第三批協創機構過程中，總共收到17份申請，形容申請人數不少、建議書內容相當豐富、推行方案十分多元化，故秘書處先審查17份建議書，並初步多角度地分析（例如申請機構的經驗和社區網絡、招攬／吸引創新項目的渠道、申請期及資助期能為創新項目提供的支援、服務費用等），以供評審委員會參考。

小組秘書處續指，預填分表有5大範疇共15個評核準則，包括願景及目標、能力、服務設計、計劃推行及成本效益，旨在為「協創機構評審委員會」的討論提供基礎。在實際評審時，評審委員除了參考預填分表，亦會同時考慮建議書的多樣性、方案是否與基金未來方向一致，及協創機構的合適數量等因素，形容委員會根據評審最終在十多份申請中委聘了4間機構作第三批協創機構。