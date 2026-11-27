名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（27日）在高等法院進入結案陳詞階段，並由控方先陳詞。



主控官郭莎樂指，金錢可以侵蝕人際關係，她指案中關鍵的加多利山單位，一旦蔡去世，賣樓所得將歸鄺球。而蔡和鄺球案發時關係已非常差，以鄺球的強勢作風，兩名兒子跟隨他作殺人和肢解的計劃。

控方又指，證據上有很多可疑之處，例如他們對連串購物所作的可笑解釋；七人車上的行車記錄儀，案發時段卻處於關閉狀態，從而沒有了該段記錄；鄺球聲稱租住龍尾村單位養生，卻從未在單位留宿等。控方強調，即使蔡曾有不是，都不能合理化三名被告對蔡做出的事，也不能成為他們貪婪兇殘的藉口。

暫委法官祁彥輝把案押後至下周一，到時將由3名辯方律師作結案陳詞。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

代表控方的資深大律師郭莎樂先作結案陳詞。(湯致遠攝)

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，之後被發現遭人謀殺及肢解。(網上圖片)

若蔡失蹤賣樓所得將歸鄺球

代表控方的資深大律師郭莎樂陳詞時指，案中為何以鄺球名義購入涉及加多利山單位、誰人支付樓價等，都非重點，重要的是於2022年尾至翌年年初時，蔡天鳳和鄺球的關係已非常差，若蔡天鳳把單位出售，蔡將獲得賣樓所得。然而，若蔡天鳳去世或失蹤，賣樓所得將歸鄺球所有。

蔡與鄺球憎恨對方 已有多次衝突

此外，蔡和鄺港智所生兩名子女的管教問題，亦是鄺球和蔡的另一爭端，而兩人也曾在加多利山單位爆發衝突。控方指，兩人在2023年2月時憎恨對方，蔡不讓鄺球到加多利山單位，也不准他見兩名孫兒。惟鄺球之後仍多次見孫兒，引發更多問題。

控方指蔡天鳳與次被告鄺球(圖)早有爭拗，亦互相憎恨對方。(資料圖片)

形容鄺家是吸血鬼

控方指，蔡想加快賣樓。同時，鄺家一直依靠蔡，才可過舒適的生活，但這一切或會終結。控方形容鄺家為「吸血鬼」，蔡支付加多利山單位的支出，並且聘請傭工和司機。

鄺球離開警隊只住300呎公屋

控方指，鄺球離開警隊後，他們一家四口居於一個300呎兩房公屋單位。鄺港智和蔡拍拖後，他搬入蔡的黃埔花園單位，該單位面積更大，蔡母張燕花待鄺如兒子。張指，鄺港智從沒有工作。

指鄺港智的工作是罪犯

控方指鄺港智當時的工作實為罪犯，遊說多人投資黃金，再盜取他們購買的金飾，獲利600多萬元。他被捕後潛逃至內地，並聲稱在內地建立生意。控方認為，是蔡支付其洗費，並為他所謂的生意出資。就蔡提供2000多萬元讓鄺港智炒賣鐘錶，控方指沒有證據蔡取回款項。

控方又指，第三被告鄺港智當時的工作實為罪犯。(資料圖片)

譚知蔡在鄺家花費後此情不再

在鄺港智潛逃後，蔡和體貼的譚方駿拍拖。控方指，譚和鄺港智本身亦為朋友，但當譚發現蔡用譚家的款項購買加多利山單位，和打本予鄺炒賣鐘錶後，兩人「此情不再」。

蔡有不是並非貪婪兇殘的藉口

控方指，金錢可以侵蝕人際關係。同時，蔡或許有不是之處，但此不能合理化三名被告對蔡做出的事，也不是他們貪婪兇殘的藉口。

認為兩名兒子或跟從父親行事

控方指，至2023年2月時，蔡和鄺球的關係之差，對鄺球而言已達臨界點。而鄺球明顯性格強勢，兩名兒子或跟從父親行事。他們計劃殺害蔡，並令她的屍體失去蹤影。

控方又指，鄺港傑（圖）當日負責駕駛七人車，但其車的行車記錄儀案發時段卻處於關閉狀態。（資料圖片)

鄺球租住龍尾村卻從未留宿

控方指，鄺港傑為接手蔡的司機工作，藉詞辭退其前司機。同時，鄺球亦租用龍尾村單位，但案發前從未在單位留宿。鄺港智亦訛稱其使用的車輛維修，向友人租車。控方指，借車是要運載工具至龍尾村單位。

案發時行車紀錄儀關掉

控方亦引述前司機的證供，他指鄺港傑安裝涉案七人車的行車紀錄儀，惟案發日時行車紀錄儀關掉，警方未能看到該車的行蹤。

解釋購物原因可笑

就各被告購買涉案物品，控方指他們庭上解釋購買的原因可笑，著陪審團思考以下問題：鄺球買大湯煲是為了他聲稱的種植物，還是烹煮蔡的頭？他切青紅蘿蔔是為了餵流浪狗，還是遮掩其烹煮氣味？

控方亦指，鄺球原本有意購買碎骨機，以弄碎蔡的骨骼，但因太吝嗇才未有購入。

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