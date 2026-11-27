名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(27日）在高等法院進入結案陳詞階段，主控官根據證據推論，哪一個說法最可能是蔡天鳳的死因。



主控官指，根據審訊時的證供，就蔡天鳳之死有三種可能：1）鄺球盛怒下殺死蔡，2）鄺港智被蔡怒罵後，把她推至扶手令蔡致死，3）鄺港智按計劃殺死蔡。控方認為，前兩者都存在不能解釋的理由，只有鄺港智按計劃殺人，才可解釋一切。

三名辯方大律師將於下周一作結案陳詞。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

代表控方的資深大律師郭莎樂認為只有鄺港智按計劃殺人，才能解釋一切。(湯致遠攝)

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，其後被發現被殺及肢解。(Abby Choi IG)

若因盛怒殺人 購買物品理由變得荒謬

代表控方的資深大律師郭莎樂陳詞時指，蔡天鳳的死有三個可能性：

第一：鄺球在大美督一時盛怒殺死蔡，但控方指這情況下，鄺球購入涉案物品的理由變得荒謬。

第二：鄺港智遭蔡不停指罵後，失控把她推至扶手令蔡致死，但控方指此不能解釋為何要準備在龍尾村的單位內處理屍體。

第三為鄺港智按計劃殺死蔡，控方指這情況就能解釋一切。

次被告鄺球作供時曾就他購買的物品作解釋。(資料圖片)

鄺球自辯時解釋購下各項物品的原因。

控方指鄺港智未能解釋為何鐵錘上有其DNA。(資料圖片)

鄺港智未能解釋鐵錘有其DNA的原因

就鄺港智作供指是鄺球殺死蔡（即第一個可能性），辯方指蔡是打算和鄺球見面。控方指，不相關的鄺港智可以中途下車，前往接女兒放學。此外，涉案鐵錘的手柄發現鄺港智的DNA，他也不能解釋原因。

蔡夫譚方駿剛開工未能陪接放學

控方又指，三名被告是各司其職。涉案物品早已購入，鄺球又租下凱旋門單位，讓鄺港智躲藏。一切準備就緒，他們只是等待蔡天鳳獨自到學校接子女放學。由於蔡的丈夫譚方駿案發前一天開始新工作，不能陪伴蔡，鄺球等人因此揀選當天行兇。

首被告鄺港傑，在案中負責開車。(資料圖片)

到龍尾村後各人反應冷靜 顯示殺蔡並非意外

他們計劃是讓蔡登上自己的七人車，由鄺港傑開車，鄺港智則中途上車並在車上行兇，然後由鄺球和鄺港傑負責肢解屍體。他們到達龍尾村後反應冷靜，沒有震驚或意外，顯示殺死蔡不是意外。

弱雞的鄺港智強壯得可打碎蔡的頭骨

控方認為，蔡被鄺港智在車內用錘子多次襲擊時，舉起粉紅色Birkin貴價手袋遮擋，因此手袋破損和染血。鄺港智被指為「弱雞」，控方則指他是強壯得可打碎蔡的頭骨和面部的骨頭。

兩套雨衣和水靴因兩父子一同肢解

就鄺球稱，蔡遇害當晚，沒有事情發生。他聲稱為了有人陪伴，因此著鄺港傑晚上返回龍尾村單位。控方直指鄺球說謊，並指單位有兩套雨衣、兩對水靴等，是因為是鄺球和鄺港傑一同肢解蔡。而鄺港傑於蔡遇害的翌日清晨，走向垃圾站。控方認為，他扔棄的是部份殘肢。

若非警方迅速行動 物品可能被清空

控方指，時間非常重要，殘肢在單位越久，他們被揭發的風險越高。若非警方行動迅速，他們可能成功。若果警方遲到單位，單位內的相關物品也被清空。

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