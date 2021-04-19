【校園天地】跨越職責　為董之英教師鼓掌

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-04-19 10:00

有教無類，天道酬勤！送給仁濟醫院董之英紀念中學的彭綺蓮校長，與各位教師！不經不覺，我已經成為他們的忠粉。

董之英家長校董朱陳秀香。(仁濟醫院董之英紀念中學圖片)

自2009年起，從我女兒中二開始，我的三名子女、姨甥女、誼子及誼女，都在董之英就讀及成長，期間我逐步成為學校顧問及家長校董。是甚麼驅使我如斯投入？源於我為教師們抱不平：他們除了有教無類，因材施教外，亦樂意為學生貢獻大量課餘時間，經常主動致電慰問學生，悉心照顧學生成績以至情緒。我曾做過19年幼稚園教師，有留意周邊中學同業，董之英教職員比起其他學校，為學生付出多得多，已經超越基本職責，值得鼓掌。

還有兩件難忘趣事想分享，其一是在家長教師會，成功申請校董資助，我們家教會與董之英學生到山區探訪，與當地學生一同上課，看到人家貧苦得要赤腳上學，我們的學生也變得更上進、更生性。家教會經過這幾天相處就更加團結及壯大，人數很快上升了一倍；其二是我女兒的一位同學在全港中學閱讀比賽中獲獎，令我們一家與有榮焉亦，更大受刺激，總動員瘋狂看書，連我也重拾閱讀樂趣，近年讀到更多自我增值及哲學書籍，都是因為該次事件帶來動力呢！

家長校董—朱陳秀香

（內容由仁濟醫院董之英紀念中學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com