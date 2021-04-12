【校園天地】潔心運動日　鍛鍊體能　釋放身心壓力

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-04-12 09:00

踏入2021年，考慮到疫情反覆，今年的陸運會無奈取消。但是，本校校長及老師希望強化和重視體育的學習，亦讓學生仍能體驗體育運動的樂趣。一眾體育老師們思前想後，冀能藉此運動日的機會，在抗疫之餘，展現新體育的嘗試! 於是配合教育局健康指引，學校分流不同級別的學生在上午和下午回校參與「潔心運動日」，部份級別嘗試實體室內賽艇、虛擬運動及競技；而部份級別在實時網上形式進行體育活動，鍛鍊體能和釋放身心壓力。

校長修女運動員合照。（潔心林炳炎中學圖片）

運動員分享

運動日怎少得運動員分享呢？當日活動第一個環節，就是邀請到嘉賓──香港空手道運動員李嘉維(Jimmy) 分享運動員生涯的起跌及苦樂。在局部復課安排下，中二、中四級同學上午回校參與運動員分享環節；而中一、中三、中五級同學則在網上觀看直播。線上同學雖不在現場，亦能透過電子表格(GoogleForm)提問，由現場老師轉述問題。「請問你的家人曾反對你當運動員嗎？」「請問你為甚麼遇上低潮也不放棄？」學生雀躍地提問，進一步拉近了運動員與學生的距離。

室內賽艇

本校亦邀請了中國香港賽艇協會在學校禮堂示範及分享室內賽艇運動，讓學生在校內體驗水上划艇的樂趣。禮堂的八艘賽艇機接駁至大螢幕，即時顯示各班代表的划動距離。一聲令下，30秒班際賽艇比賽正式開始！各班賽艇你追我趕，競爭激烈，台下同學興奮地跳起為自己班吶喊打氣，氣氛不遜於陸運會決賽。

班際競技接力

疫下的體育網課主要為家中個人運動，班際競技及接力比賽重新喚醒學生的合作精神。班際競技分為5個賽區：競步、速度梯、跨欄、竹竿運球及跳大繩，由各班分配各區人選。學生對竹枝足球最感興趣，不斷練習如何以竹枝輔助足球繞過雪糕筒及穿過櫈底。學生停課期間久未活動，低強度運動讓學生能玩得更安全。

班際競技比賽：跨欄。（潔心林炳炎中學圖片）

班際競技比賽：合作跳大繩。（潔心林炳炎中學圖片）

虛擬競技及小遊戲

誰能想到校內也能玩Switch？運動日最特別的風景可能是學生在課室玩Switch: RingFit及Switch: 跨欄比賽。「原來打機也會這麼累！」學生握着Switch手掣拼命搖動，或捏着RingFit左右晃動，全身投入遊戲，鍛練心肺、肌力和肌耐力。另一邊廂，亦有反應燈、秒速疊杯、手腳跳跳跳等小遊戲，拍熄閃爍的反應燈好像科技版的「扑傻瓜」，十分新奇有趣。

網課體育活動：手舞比賽

中二至中五級分流在上下午回校競技，那中一級呢？即使未能回校參與活動，中一級同學亦獲安排在家中參與班際手舞大賽。老師先介紹近年席捲全球的手指舞和手勢舞，播放影片供學生欣賞、模仿及跟隨音樂跳手舞。其後，各班會互相觀賞及評價各班表現，分組討論及在電子表格(Google Form)寫下評語，學習舞蹈的審美要求。

總結

運動日當天，陣陣歡笑及打氣聲在各活動場地傳出，為校園增添歡樂。雖然疫情影響不少校內活動，但本校仍希望發揮創意，讓學生活動筋骨，關注身心健康，作多元發展；更希望潔心女兒樂觀積極、靈活勇敢地面對未來的挑戰。

（內容由潔心林炳炎中學提供）

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