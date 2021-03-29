【校園天地】世佛會觀自在幼兒學校　暢遊自製「香港太空館」

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-03-29 09:00

疫情影響持續不斷，本港有許多公共場所和設施仍未全面開放。適逢屯門區世佛會觀自在幼兒學校低班正進行《認識香港》主題學習。為讓學生在疫情下，也能認識本港不同的著名地標；老師特意選取獨特蛋形外殼的「香港太空館」作為其中一個切入點，並以「神秘天象廳」為題，於課室內自製「香港太空館」，讓學生暢遊太空，在環境刺激下接觸天文知識，從而培育科學探究精神。

我是小小太空人

設置於世佛會觀自在幼兒學校的「香港太空館」內展示了觀星小知識、八大恆星、火箭及太空船等資訊。課堂上，老師透過影片播放、環境角落佈置、剪報、故事和圖片等，誘發學生探索天文知識的興趣和動機。

在參觀「太空館」時，學生可扮演小小太空人登陸月球，利用手電筒在館內進行探索，欣賞不同的星體，從而發掘天文奧秘。老師也會在旁擔任導賞員，透過不同的提問以啟發學生思考，例如：「太空人為甚麼要穿太空衣？」、「火箭是怎樣升空的？」、「其他星球上會有甚麼呢？」等問題，激發學生的好奇心和想像力，從互動溝通中促進學習效能。學生於體驗後，老師亦會給予機會他們自行分享其所見所聞，從而增強他們的表達能力及自信心。

如欲了解更多世佛會觀自在幼兒學校的資訊，歡迎從以下途徑聯絡學校。

世佛會觀自在幼兒學校

地 址︰新界屯門龍門居停車場1樓

電 話： 24495008

傳 真： 24495007

網 站：http://www.wfb.edu.hk/1/

電 郵： wfban@netvigator.com

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（內容由世佛會觀自在幼兒學校提供）