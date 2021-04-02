【校園天地】聖伯多祿天主教小學： 打造智能校園．推動綠色生活

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-04-02 13:39

每一個學生對大自然都有一定的認識和好奇心，為了進一步引發學生對大自然的關愛，以及加強他們對大自然的體驗和經歷，本校在學科和生命教育的範疇中推動綠色教育，而「伯多祿園圃」就是本校推展綠色教育的一個重要基地和資源。

窺探大自然收割馬蹄。(聖伯多祿天主教小學圖片)

從「伯多祿園圃」窺探大自然和生物

「伯多祿園圃」種植的植物數以百計。除了常見的蔬果花卉，園內亦分別以不同的主題區域培植了多個品種的香草、蘭花、玫瑰、肉質性植物、攀援植物和中草藥等。

園圃自身的環境亦是一個天然教室供學生認識大自然的生態。本校位處南區鴨脷洲，景致怡人，臨海灣畔，雀鳥的品種多不勝數，園圃的環境確實吸引了不同的昆蟲雀鳥造訪駐足，學生置身其中，的確可以窺探到大自然的千姿百態和了解生物的多樣性。

窺探大自然環保大使學習移苗。(聖伯多祿天主教小學圖片)

與科技結合，鼓勵學生自主自學

園圃的設計善用資訊科技。園內的一花一木都配有相應的二維條碼，學生可以在觀賞植物實際生長形態的同時，透過相應的二維條碼了解植物的詳細資料，學生既可以即時獲得學習資訊，也可以實踐自主自學，提升學習效能。

與科技結合園內的一花一木都配有相應的二維條碼。(聖伯多祿天主教小學圖片)

觀賞功能只是本校園圃的價值的太倉一粟，學生在園內實際操作和探究考察才是推展綠色教育的重中之重。學生會實際參與翻土、播種、澆水、除草、除蟲、收割等種植過程，這一切固然是綠色教育的重要一環，但我們更鼓勵學生利用園圃的植物和生態進行分類、分析、比較、評鑑等，鍛煉學生使用高階思維的技巧和能力。

窺探大自然環保大使學習移苗。(聖伯多祿天主教小學圖片)

全新STEM+科創室，利用雲端記錄和監察生物

為了讓學生對生態有更整全的認識，園內更設置了2個豹紋守宮飼養箱和3個水簇箱。透過飼養豹紋守宮，學生不但認識有關豹紋守宮的知識、還了解到生物的生命週期、物種之間的相互關係。這些從身體力行到從心而發的服務學習，將幫助我們的學生切實地把綠色的生活態度植入心中。

(聖伯多祿天主教小學圖片)

另外，本校「STEM+科創室」將會創建IOT科技「爬蟲屋」，以雲端記錄和監察豹紋守宮、甲蟲的生長情況，令學生更了解不同生物的習性，藉此啟發他們利用編程，加入不同的感應器，設計與生物相關的STEM產品。學生將會從另一個角度體驗大自然與科學世界的情感契合，進入另一個求知和探索的空間。

(聖伯多祿天主教小學圖片)

師生同享「伯多祿園圃」，減壓放鬆小基地

「伯多祿園圃」是本校教師與學生探索大自然與減壓放鬆的小基地。中秋節當天，校長與園圃導師、助理、社工及教師於園圃一起吃水果、吃月餅、賞花及茶聚，以放鬆心情，喜迎秋月慶團圓。此外，園圃導師亦為學校教師舉辦不同的活動，如「花茶包製作」(加深教師對香草及藥用植物的認識) ，4月份更會舉辦「聽香頌鉢品茶靜觀」教師工作坊等。致力令本校教師與學生於「伯多祿園圃」發掘和體驗天主創造大自然的奧妙。

（內容由聖伯多祿天主教小學提供）

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