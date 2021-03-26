【校園天地】AI新時代：基協中學為STEAM教育注入基督精神

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-03-26 18:53

近年，全球提倡STEAM教育，希望培育更多科技人才，帶領國家邁向新紀元。為配合社會發展，中華基督教會基協中學亦開始發展STEAM課程。該校負責STEAM教育的伍展鴻老師表示：「STEAM教育能夠培養學生應對未來挑戰的能力，是非常重要的學習領域。事實上，STEAM教育不僅僅是教授學生運用科技，還著重培養學生運用科技的態度。如何培養學生兼備科技知識和人文素養正是我們需要深思的問題。為此，我們嘗試把基督精神融入STEAM教育之中，希望藉此栽培學生運用STEAM知識，實踐基督大愛的精神，踐信於行。」張佩姍校長亦非常贊同：「作為基督教學校，我們也希望把基督教價值觀融入校本課程之中，讓學生能夠當仁不讓，在日常生活之中實踐耶和華兼愛無私的精神。」正如聖經教導我們要作行道的人，不要只作聽道的人（雅各書)

師生與「自動澆水機械人」合影。(中華基督教會基協中學圖片)

‬科創教育 為神作僕

為此，伍老師便夥同中文科吳善揮老師合作，共同建構融入基督教價值的STEAM課程。當中，兩位老師先以繪本作引入，結合基督教價值，例如：聖靈果子、彼此相愛、關顧精神等，引導學生思考個人、社會等問題，目的是希望培養學生設計思維、同理心及愛人如己精神。接著，他們便教導學生STEAM的理論，並引導學生應用所學，解決繪本故事主人翁的困難。吳老師憶述：「在教授繪本《如果我是市長》時，學生樂於與我們一起討論運用STEAM知識解決貧窮問題的因應之道。其中，一位學生提出在城市耕種以增加世界糧食供應的構想，希望藉此為窮人帶來溫飽。於是大家便著手研發『自動澆水機械人』裝置，善用狹窄的空間耕種。」伍老師補充道：「這樣的做法，不但能夠培養學生解決問題的能力，而且更能讓學生明白STEAM的精神是以人為本、關愛有需要的人，體現耶和華愛鄰舍的精神，並善用自己的恩賜幫助有需要的人，彼此服事。當然，我們的殷切期望，是學生能夠藉此肩起基督賑窮濟乏的使命，跟隨主腳蹤，為神作美好見證。」兩位老師都希望學生藉著自身微小的力量，扶助軟弱的人，將神賜予的福氣及愛傳出去。

吳老師正為學生講解繪本《如果我是市長》的內容。(中華基督教會基協中學圖片)

創客精神 為人解困

聖經教導我們：「只是不可忘記行善和捐輸的事；因為這樣的祭，是神所喜悅的。」（希伯來書13：16）張校長認為這樣的創客教育讓學習回歸人文關懷，充分體現基協中學的辦學特色──學以致用，榮神益人。兩位老師都認為，STEAM教育也應以基督精神為底蘊，培育學生運用科技行善的意識及能力，以解決弱勢社群的困難。他們盼望未來能夠培養更多學生成為創客（Maker），為基督作鹽作光，成為更多人生命的祝福。

學生正在組裝自己的機械人。(中華基督教會基協中學圖片)

學生與自己研發的「自動澆水機械人」合影。(中華基督教會基協中學圖片)

學生正在切割用作組合機械人的水管。(中華基督教會基協中學圖片)

（內容由中華基督教會基協中學提供）

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