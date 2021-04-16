【校園天地】國安立法有道　提高國民意識

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-04-16 08:00

隨着《港區國安法》在 2020 年 6 月 30 日獲全國人大常委會通過並開始實施， 香港正式踏入一國兩制的新里程。本校秉持「明道立德，慈悲喜捨」的校訓，重視啟發正知正見，為學生提供全人教育，使其具備圓融通達、積極精進人生態度， 為人類福祉努力。我們認為應該引導學生樹立正確的國家民族觀和歷史文化觀， 明白《港區國安法》與他們的日常生活、權利和義務息息相關，並深切了解維護國家安全的重要性。 撰文：圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學副校長黃建豪

（圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學圖片）

因此，本校積極鼓勵學生參與由香港善德基金會與青識教育發展中心合辦的首屆《國安法、基本法通通識》全港中學線上 挑戰賽，希望藉此增加他們對於《港區國安法》法例及措施的認識，了解《基本法》在香港的實施情況，從而提高個人對維護國家安全的認知。本校學生積極響 應學校支持國安立法的政策，踴躍參與本屆線上挑戰賽，目前已有 50 位學生參加本次比賽。

為了讓學生認識到維護國家安全是包括他們在內的全體香港市民的共同責任，加強他們的守法意識，本校按照教育局指示，特別成立國安教育統籌組，由副校長帶領，協助學校策劃及統籌全校模式推動國安教育。另外，本校成長教育 组(德育及公民教育组)負責老師也定期向學生推廣《港區國安法》及《基本法》的法例內容，藉此提高學生的國家安全意識和對守法的重視。

在未來的日子裏，我們將一如既往地向學生推介《港區國安法》及《基本法》 的法例內容，除了繼續執行已經開展的推廣工作之外，並擬在每個星期透過校園電視台發放有關遵紀守法重要性的視聽資訊；同時，我們也將在班級壁報、圖書館通告欄、校園走廊等的當眼位置，張貼相關法例的宣傳海報；各班課室內均添置多本《港區國安法》及《基本法》，以供學生隨時借閱。而在課程設計層面，我們鼓勵不同科目老師在教材設計上加入國家安全、遵守法治、欣賞中國文化藝術、培養家國情懷等元素，以提高學生對遵紀守法的重視，強化其國民身份認同。

而學生透過認識和熟讀《港區國安法》和《基本法》的內容，不但可以正確認識自己對於國家和香港社會應有的公民責任，不會輕易被社會歪風動搖心志；而且可以提升自己的國民意識和對國家發展、香港未來融入祖國發展大局的興趣，為將來的學業、事業發展提早做好準備。

「十年樹木，百年樹人」，學生是香港社會未來的棟樑，我們堅信只要有正確的引導和適當的教育，每個學生都能成才，閃耀自己的光芒(Every Student Can Shine)。希望教育界同仁與特區政府攜手合作，加強國家安全教育及推廣《基本法》教育，幫助我們的學生建立正確、正面的價值觀和態度，貢獻社會，造福人群！

（內容由圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）

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