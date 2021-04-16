【校園天地】胡振中中學首參加《國安法、基本法通通識》挑戰賽

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-04-16 12:23

為了加強德育教育，讓學生了解及認識國安法及基本法，培育學生「守法」和「同理心」的正面價值觀及態度，本校以不同類型的活動以教育及提升學生的守法意識。我在此衷心感謝善德基金會籌辦首屆《國安法、基本法通通識》全港中學線上挑戰賽，透過刺激有趣的比賽，鞏固學生對基本法及國安法的知識，讓學生了解守法是每位公民的責任。本校共有十二位高中的華語學生參與是次比賽，期望透過參與是次比賽，本校學生可以與不同學校的學生切磋砥礪，更重要的是強化他們的公民意識，加強他們對香港及國家的歸屬感。 撰文：明愛胡振中中學校長 鍾志源博士

(明愛胡振中中學圖片)

本校一向重視生命教育，積極建立學生良好的品格及價值觀，故本校每年均會舉辦德育及公民教育周，本年度的活動包括兩次班際問答比賽，分別以基本法及國家憲法，以及中華文化及港區國安法作為主題，全校學生均熱烈參與。此外，我們亦預備了德育及公民教育的早會，向全校學生介紹基本法及國安法的資訊，日常亦透過展板及校園電視展示基本法及國安法的內容，讓學生在校園內時刻接觸基本法及國安法的資訊。我們深信若學生能認識和熟讀港區國安法和基本法，必有助他們認識香港與祖國之間的關係，了解公民的責任、權利與義務，同時亦明白守法的重要性，避免觸犯法律，並可共同維護社會安定及香港法治，更重要的是透過對法律深入的了解，幫助學生理性及成熟地分析社會議題。

本校未來仍繼續以全校參與的模式，積極推動港區國安法及基本法的教育，於課程中加入九大核心價值教育的元素，包括「守法」及「同理心」，讓學生在不同學習領域中也能透過課堂或活動涉獵這些元素，成為知法守法以及能夠懂得尊重及接納不同意見的良好公民。在學生培育方面，本校亦不斷檢視及優化訓導及學生輔導的工作，若有行為或價值觀偏差的學生，則可幫助學生重回正軌。本校深信家庭及學校是青少年成長的重要搖籃，故積極加強家校合作，與家長攜手協助學生建立正向價值觀。

本校藉此再次感激善德基金會籌辦《國安法、基本法通通識》全港中學線上挑戰賽，讓學生樂在其中。本校亦樂於參與此項有意義的國民教育活動，更期望下學年仍可以繼續參與相關的比賽，使更多學生受惠。

（內容由明愛胡振中中學提供）

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