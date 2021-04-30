【校園天地】月光光，照「天光」

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-04-30 10:00

於皓月當空，晨光尚未劃破蒼穹之際，街上已經有一群一群的檔主在辛勤地工作，他們不是晨早起身開舖的早更員工，而是已經工作整晚的天光墟小販。

「天光墟」是一個俗稱，它的蹤影佈滿九龍新界，旺角、天水圍等地都有，指的就是深夜開檔，到朝早就差不多收檔的小販市集。

「小販？賣咩㗎？」

應有盡有。不同地方的天光墟賣不同類型的貨物：想買魚買菜可以去上水；執優質二手舊貨可以去深水埗；買衫褲鞋襪可以去紅磡.......可說是包羅萬有。

「點解要咁早擺檔？」

是舊時代流傳至今的習慣，六七十年代小販（無牌小販）發展蓬勃，當有執法人員巡查的時候，「走鬼」簡直就如家常便飯一般。

後來有行家想到：假如我們在食環還在睡覺的時候營業，待他們起身返工的時候就離開，不就免卻了「走鬼」的麻煩了嗎？天光墟就因此誕生，當然現在大部分天光墟都是受監管的，小販們都有牌照，不過以往的開業時間則依然維持下來。

「晨早流流，客又唔多，點解仲要做？」

這樣說就真的是大錯特錯了，誠邀你親自走一趟，儘管那處不能說是人山人海，但人數絕對是超乎你預期的。所謂「『早』買『早』享受」，一些蔬果魚鮮還未運到街市，就已經在天光墟落腳了，街坊餐廳商戶自然知道哪裏的最新鮮；一些古董靚貨、二手家電、優質衣服更是在墟市中臥虎藏龍，不少識貨之人都湧往低價淘「寶」。

說這麼多，只想證明天光墟小販是「搵到食」的，但單靠錢是不能驅動一個個中年的姨姨叔叔日夜顛倒地辛勤勞動。於他們而言，更多的其實是小販與買家的人情味，每日對著同一群一樣半夜起身客人，簡單地寒暄數句，這份快樂和滿足已經足夠補充他們半日流出的汗水。

再者，小販們也是努力地維持著自己的祖業，許多小販們的上一代甚至上兩代都是以做小販維生的，有位小販告訴我：「以前細細個就跟爸爸喺度擺檔，啲街坊顧客由細睇到我大。」可見，天光墟承傳下來的，不只生意，更是一份情。

當我們還在夢鄉翱遊，請不要忘記有群人正在天光墟中奔波勞碌，不辭勞苦地承傳著這份獨特的文化。

（內容由 迦密柏雨中學「傲翔新世代」提供）

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