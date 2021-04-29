【校園天地】太陽島衝破場地界限 「網上親子運動會」完滿舉行

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-04-29 11:58

太陽島去年的聯校親子運動會因疫情取消，九間分校十分期盼今年運動會能夠舉辦，但疫情反覆，原定3月下旬舉行的運動會難以實體形式舉行，籌備小組不忍學生再次失去參加運動會的機會，因此決定衝破場地界限，把運動會移師到網上舉行，邀請家長陪同學生一同參與各項體能遊戲，藉此增進親子感情，並讓學生學習運動小知識。

「網上親子運動會」

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各分校今年為不同級別的學生和家長舉行「網上親子運動會」，每節約45分鐘，分為三個部份。第一部份由老師帶領下做熱身操，第二部份以短片示範教學進行體能活動挑戰，並由運動醫學專家及香港、澳洲註冊物理治療師謝詩聰先生講解專業知識，第三部份再由老師帶領下做舒鬆活動。所有參與「網上親子運動會」的學生和家長可獲發小獎盃。

舉辦「網上親子運動會」比實體運動會更俱挑戰。首要考量的是安全問題，過往在運動場場地空間較大，可以進行全幅度的活動，但今年由運動場轉到在家進行，籌備小組在構思各項體能活動時花了很多功夫確保安全，而直播期間會留意學生動作，提點學生要注意安全。為確保網絡穩定流程暢順，籌備小組為各分校提供技術支援和培訓。

「智FIT小挑戰」運動資源套

為鼓勵學生和家長培養運動習慣，太陽島各分校於4月向所有學生派發「智FIT小挑戰」運動資源套。資源套內有適合不同級別學生於家居運動時使用的器材及由太陽島校長、老師和專業體適能教練攜手合作編製的體能活動小冊子。

小冊子內的運動計劃為期約兩個月，訓練不同身體部分。太陽島希望學生和家長能從中找到運動的樂趣，並一起培養運動的習慣。學生和家長按小冊子內的時間表和教練的指引，定期進行體能活動，完成後把小冊子及有關運動片段交回分校，即可獲發小獎牌以示鼓勵。

（內容由太陽島英文幼稚園提供）

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