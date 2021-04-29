【校園天地】華富邨寶血小學 2020至2021年度 幼小銜接活動

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-04-29 12:23

「讀萬卷書不如行萬里路」，為擴闊同學的視野，加強同學的學習經歷及提升他們的英語能力，華富邨寶血小學(華寶)特別為幼稚園生舉辦了一團別開生面的「網上英語遊學團」(Online English Study Tour)，藉此讓他們互相交流、學習和體驗多元活動的樂趣。

「網上英語遊學團」(Online English Study Tour)於四個周六舉行，華寶每團的老師於網上帶領小朋友到不同的國家參觀，分別有中國、英國、美國及埃及。通過帶領小朋友到各國旅行，小朋友可認識各國文化，聽聽英文故事，學習英文詞彙等。小朋友隨團均可得到一份紀念品材料包，在旅程之中跟着華寶老師製作有趣的小玩意，當中包括：「龍」模型、復活蛋、法老王頭飾及紙板飛機。小朋友一邊製作紀念品，一邊聆聽華寶老師講述中國農曆新年習俗、復活節的由來、金字塔的形狀和不同的圖形，及認識交通工具，寓學習於娛樂，一舉兩得。

在旅途中，各個參加的小朋友表現得十分雀躍，從不同主題出發，樂在其中。小朋友透過此次遊學團增廣見聞，舒展身心，而且更滿載而歸呢！

（內容由華富邨寶血小學提供）

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