【校園天地】走近藝術家世界　學懂藝術與評賞

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-04-21 15:58

學校：因循＞突破

中華基督教會基道中學高中視覺藝術科由周杏儀老師負責，過往教授「藝術評賞」時以「單向式講授」為主，相對刻板，周老師有感教學需要突破，希望改變授課方式，讓「評賞」課堂更生動有趣，讓學生不再抗拒書寫評論，把「藝術評賞」推展到初中藝術教育，及早培養學生美感，遂參與由救恩書院主辦，視覺藝術科主任簡李麗池老師策劃的「聯校藝術評賞教學計劃」。

初中同學參與「評賞四部曲分類遊戲」，以遊戲方式學習「評賞」，高中視覺藝術同學則參加「與藝術家互動計劃」，訪問著名本土陶藝家曾章成先生，並撰寫藝術評論。學生事前自行搜集資料，研究藝術家的生平及作品，構思訪問問題，訪問後在老師的指導下撰寫評論。此藝術評論研究與「藝術評賞」的最大差別在於，學生在評論前可做功課，不需要面對全然陌生的藝術作品。

「互動計劃」讓學生有機會近距離，親自提問，深入了解藝術家本人及其創作，交流亦拉近了學生與藝術的距離，藝術作品不再遠在天邊，高高在上，與自己毫無關係，變得觸手可及，有血有肉。過去藝術評賞因「距離感」，評論難免流於表面、淺薄，當評賞對象是自己了解的作品時，意義頓時不一樣，印象亦更深刻，真正的從欣賞出發，撰寫評論。

這樣的「經驗學習」難得而重要，將改變學生對「藝術評賞」的看法，學生會發現，藝術可以平易近人，藝術家也是人，所謂靈感，不是天外飛來，創作不能靠守株待兔，需多方觀察，細心思考……欣賞藝術，角度該靈活，不被框架所限，因為藝術創作，本就在突破框框，欣賞的人，需有同樣的眼界。

教學：與時俱進

基道中學視覺藝術科周老師感謝救恩書院主辦的「聯校藝術評賞教學計劃」。計劃除了讓學生能體驗不同形式的學習，亦讓不同學校老師能有校外專業交流機會，透過觀摩、參與，吸收成功經驗，啟發教育創意，發掘教育更多可能性，學習以不同角度切入教學，帶給學生更多類型的學習經歷。

中華基督教會基道中學陳美儀校長表示：「教育須與時俱進，不能因循。安於現狀，或許能滿足學與教要求，但真正為學生好，老師除了緊張學生『學習成效』，更該著緊自己的教學方式，是否能幫助學生學得更好。這需要付出額外時間，需要虛心學習，教學，從來不只是單向教授，還需要學習，才能真正『教學相長』。正如周杏儀老師所說：『學生可以學到多少，其實也視乎老師付出多少。』」

（內容由中華基督教會基道中學提供）

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