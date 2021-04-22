【校園天地】運動看共融－－ 「呂」推港運　壺小能融

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-04-22 17:36

香港地壺球協會於4月10日假圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學舉辦了「地壺球指導培訓班」，讓不同人士體驗地壺球運動，藉此推廣香港新興運動項目。當天的參加者逾50人，包括校長、師生、校工、長者、智障及殘障人士等，盡享地壺之樂。

不得不說，地壺球是由香港地壺球協會主席李可樁先生以冬季奧運冰壺運動改良而成的，可謂「Made in Hong Kong」（香港製造）。在不足一年的時間，地壺球已能自立門戶發展為一項獨立的體育運動；目前更推廣至全球超過15個國家（或地區），如近至中國、韓國，遠至德國、波蘭等地。

馮校長全力支持新興體育運動－地壺球。（圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學圖片）

疫情影響之下，本校的體育老師在網課期間已把地壺球的來源、賽制、禮儀等教授學生，讓學生回校進行面授課程時實踐所學，活學活用。由於本校的學生多元化，有本地學童、新來港學童、非華語學生等，但這些身份並沒有窒礙學生的參與投入程度，故目前學校已把地壺球引入高中體育課，並已進行多次的男女對戰，甚至班際比賽，比賽過程峰迴路轉，使上課氣氛立即熾熱起來。據體育老師觀察，此運動能改善學生的專注力與溝通能力，是一項非常適合青少年參與的共融運動。

圓玄學院社會服務部素來專注於老人服務甚至現在涵蓋社會企業、婦女、兒童、社區與及弱勢社群之多元服務，馮校長亦秉承此宗旨，親身參與及支持推廣這項體育運動，更與在場即將退休的校工及殘障人士組成團隊體驗活動，師生齊心吶喊打氣，氣氛歡騰。期間，李主席刻意安排學生與長者及殘障人士組成團隊進行體驗活動，目的是讓學生明白如何與別人溝通、即使年齡或身體缺憾也能融洽相處，體現共融精神。因為每一次推出地壺球均可拉近人與人之間的距離。早前香港電台亦到校拍攝及採訪相關活動，藉此帶出長幼共融的信息。

培訓班結束後，馮校長分享這次培訓班的體驗，她認為這項運動對體能要求不高，名副其實是老少咸宜的運動，有助促進社會共融，饒具意義。馮校長計劃在下學年繼續培訓學生成為地壺球導師，並與該校高中應用學習「創意媒體」課程（Creative media）進行跨學科合作，把相關資訊發放至社區，推廣至區內小學、長者及有興趣人士。

培訓班雖只有短短6小時，但李主席認為該校學生精準度高、善於運用策略，建議學校組織具地壺球潛能的學生成為校隊；甚至與香港地壺球協會合作培訓有潛質的學生成為香港代表隊，代表香港到不同地方出賽，開闊結交朋友、增廣見聞。

學生與傷殘運動員合照。（圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學圖片）

（內容由圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）

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