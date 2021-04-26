【校園天地】金錢村何東學校與土木署「廢物再生，生命升級」

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-04-26 09:00

金錢村何東學校一向重視環保教育，透過不同途徑，向師生宣揚環保及循環再造的信息。全校師生一起參與環保活動，想想辦法，善用別人眼中的廢物，動手動腳讓生活廢物重生。

(金錢村何東學校圖片)

走進校園、穿過走廊、徘徊花圃，在操場上轉轉，你會發現學校有不少讓人驚喜的「廢物裝置」。用完的瓶瓶罐罐、殘破的水管和破舊的籃球搖身一變成為實用的花瓶或花盆。已棄置的學生桌子成了承托花盆的支架。蒸餾水瓶甚至化作了「點滴」，全天候滋潤花草。「天生我才必有用」，沒有因為它們已經被用完了而被丟棄。老師、學生和工友們發現了它們潛在的價值，賦予新生命、生命升級，再次發熱發亮，校園亦得以綠化和美麗了。

學校毗鄰古洞北及粉嶺北新發展區，是次與土木工程拓展署合作，舉辦「樹木再升級、環保時鐘由你造」活動。活動目的，善用新發展區工程所收集到的園林廢物，來製作裝飾物，鼓勵升級再造，實踐「減廢重用」。活動開首，工程顧問公司的樹木專家介紹香港常見的樹木，述說品種類別、外觀特徵及樹木年輪「歲月」的印記等知識，增加大家對樹木的認識。然後，各團體包括土木工程拓展署、工程顧問公司、承建商等人員及學校全體老師、職員一起創作環保時鐘。各組發揮創意，無論在鐘面構圖、色彩搭配、藝術效果等方面，都盡顯心思。

透過是次活動，學校與土木工程拓展署攜手合作，推動「廢物再生，生命升級」的理念，賦予樹木的第二生命。學校方面，同時讓學生明白不僅參與製作環保物品裝飾花朵，更需要負責管理、保養及照顧花草及盆栽，這才是持續發展的環保教育，讓人類與大自然和諧共處。

(金錢村何東學校圖片)

花謝了，有再開的時候；草枯了，有再綠的時候；瓶罐枯木用後，也有再生的時候。減廢重用，環保再生，金錢村何東學校、社會以至地球，將變得更美更綠化。

（內容由金錢村何東學校提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com