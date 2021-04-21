【校園天地】中學文憑考試(HKDSE) 斟字酌詞求分法

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-04-21 19:07

踏入四月，過了清明和復活節之後，本年度的中學文憑考試(HKDSE)便在同學仔的眼前了！剩下來的時間雖然不算多，但只要同學仔有計劃地使用時間，在應考的準備上下點功夫，雖則未至乾坤逆轉，但信必可以在試場上奪分擇優。在應付英國語文科試卷二(Paper 2)的時候，很多同學在提筆作文的時候，都非常喜歡運用一些極之艱深，可能連自己也不太明白的字彙(vocabulary)，以揚耀(show off)一下自己的遣詞用宇能力；滿以為這樣做就可以取悅評卷員(markers)，拿取高分。誠然，適當的字彙數量(vocabulary size)是必要的，但這並不表示運用艱深少見的詞彙，就是英語運用能力交高的標誌，穩奪高分。

每一名中六的同學都應該明白：他掌握的字彙(vocabulary)大概可以分為兩種：「主動字彙」(active vocabulary)和「被動字彙」(passive vocabulary)。所謂「主動字彙」(active vocabulary)是指那些我們既會解釋，又會運用的字彙。我想大部份參加中學文憑考試的中六同學都能說出 go、kill、handsome、rain 和 sweet 等字彙的意義，並且可以用這幾個字詞造句入文，這些字彙就是筆者所說的「主動字彙」(active vocabulary)了。然而，要同學解釋 allege、attempt、essential、endeavour 和 negotiate 等字的意思，大概還可以應付得來；但要他們在會話或筆談中使用這些詞彙，那就未必每一位同學都可以順手拈來、輕而易舉地辦到。這些我們會解釋，但又不太有信心運用的詞彙，就是筆者所說的「被動字彙」 (passive vocabulary)了。

很明顯，對於每一位同學來說，他覺得艱深的字彙就是他的「被動字彙」(passive vocabulary)。由於我們對這些字彙的意義、詞性及用法(usage)掌握得不夠充分，所以我們不大懂得如何把它們恰當地造句入文。事實上，很多同學都是在坊間的漢英字典(Chinese-English Dictionary)裏「邂逅」這些艱深而又實質不大常用的字彙。這些漢英字典往往都沒有臚列例句，演示怎樣正確地使用這些字彙，於是學生便單憑字典上的粗略解釋，把查回來的字彙生吞活剝地直接入文。這個做法其實是非常危險的，舉個例說，「承認」這個字彙在英語中有幾個可為對應的詞彙：acknowledge、confess、recognize、admit 和 avow 等；但是它們並不是可以隨便互相交替使用的。

我們可以說 : We acknowledge the receipt of your letter dated 15 April.

閣下 4 月 15 日的來函業已收悉。

上述句子中的 acknowledge 是正式的公文用語，表示公開承認，以便日後有案可查，同學並不適宜隨意採用上列的其他字彙替代，以免鬧出笑話。又例如 prove 和 justify這兩個動詞(verbs)在大部份的英漢字典(English-Chinese Dictionary)內都解作「證明」，但justify 這個動詞比 prove 多一重含意，是指要去「證明」某種事情的做法和取態是恰當的、合理的和正確的，例如：

Nothing can justify spilling innocent blood.

無論怎樣，灑流無辜者的血都是不對的。

由於 justify 這個動詞有對錯判斷的含意，所以我們絕對不能在這句子中用 prove 去替代 justify。我們再看看下面這一句：

Do the ends justify the means?

為求達到目的，就可以不擇手段嗎？

相信大家在回應這條問題的時候，答案必然是「否」；但是假若我們在這裏用上 prove 這個動詞，那就會鬧笑話了！同學有否想過作為一位中六學生，該懂得多少個英文字彙(vocabulary)才對呢？二千？一萬？還是五百呢？假若同學希望在中學文憑考試裏奪取佳績，恐怕需要掌握五至六千個字才足夠喲！其實多懂幾個字彙，不但可以提高我們的表達能力，改善我們的作文水平，更可改進我們的閱讀速度，增加我們在 Paper 1 和 Paper 3 的試題命中率。就以 2020 年的 Paper 1 Part B1 為例，假若你不懂得 inform、discuss、evaluate 和 entertain 這 4 個動詞(verbs)，那你就根本無從作答試卷中的第 31題：

The main purpose of the text is to …

A. inform

B. discuss

C. evaluate

D. entertain

同樣道理，假若你的個人字庫(personal vocabulary bank)裏面並沒有下列幾個形容詞(adjectives)，那麼 2020 年的 Paper 1 Part B2 試卷中的第 59 題，同樣會令你無所適從，不知從何「估」起：

What is the tone of Norton’s response to P. Smith?

A. bitter

B. amusing

C. reflective

D. supportive

由是可見，同學必須在平常的日子裏，多學一點新詞，多掌握一些英文字彙(vocabulary)，盡量擴大自己的個人字庫(personal vocabulary bank)。希望在 Paper 2 作文一卷取得佳績的同學，更需要拓展個人的「主動字彙字庫」(active vocabulary bank)，方能下筆自信，奪取佳績。

與屬於「漢藏語系」(Sino-Tibetan Language Family)的中文不同，屬於「印歐語系」(Indo-European Language Family)的英語，是以拼音組字成詞為主的，因此對許多香港同學來說，很多字彙在拼讀起來都非常之相似，容易混淆攪亂，例如 aboard 和 abroad 這兩個副詞(adverbs)，都是由 6 個相同的英文字母組成的；但只要把英文字母 "r" 調換一下位置，這兩個字無論在讀音上、意義上和用法上便相去甚遠了。aboard 是指「登上交通工具」，所以我們在乘搭飛機的時候，常常會聽見機長(pilots)或乘務員(flight attendants)透過廣播系統向乘客宣布説：

Ladies and gentlemen,

Welcome aboard Qantas Airways flight 888 bound for Sydney.



各位乘客：

歡迎乘搭澳洲航空 888 號班機前往澳洲悉尼

abroad 則是指「在國外」或「往海外去」，和 aboard 的意義完全不同！也許下面這兩個例子可以幫助讀者了解一下 abroad 這個字的用法：

Studying abroad has become increasingly popular over the past decades in Mainland China.

在過去幾十年，前往海外升學已經在中國大陸成為一種時尚。

Michael has two grown-up children and both of them live abroad.

米高兩個成年的孩子都在海外居住。

為了讓同學好好分辨這些容易攪亂的字詞，下面臚列了一些常見的「容易混淆字詞」(commonly confused words)，協助同學分辨它們在拼寫和用法上的差別。讀者不妨花點時間去細看這些容易混淆的字詞，透過例句揣摩它們的用法，為中學文憑考試作好更佳的準備，讓自己下筆如有神，拼寫時更見信心。

（內容由中港文化交流促進會主席

聖公會李求恩紀念中學校長賴炳華提供）

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