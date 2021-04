【校園天地】中學文憑考試(HKDSE) 斟字酌詞求分法

撰文: 校園投稿 最後更新日期: 2021-04-21 19:07

踏入四月,過了清明和復活節之後,本年度的中學文憑考試(HKDSE)便在同學仔的眼前了!剩下來的時間雖然不算多,但只要同學仔有計劃地使用時間,在應考的準備上下點功夫,雖則未至乾坤逆轉,但信必可以在試場上奪分擇優。在應付英國語文科試卷二(Paper 2)的時候,很多同學在提筆作文的時候,都非常喜歡運用一些極之艱深,可能連自己也不太明白的字彙(vocabulary),以揚耀(show off)一下自己的遣詞用宇能力;滿以為這樣做就可以取悅評卷員(markers),拿取高分。誠然,適當的字彙數量(vocabulary size)是必要的,但這並不表示運用艱深少見的詞彙,就是英語運用能力交高的標誌,穩奪高分。

每一名中六的同學都應該明白:他掌握的字彙(vocabulary)大概可以分為兩種:「主動字彙」(active vocabulary)和「被動字彙」(passive vocabulary)。所謂「主動字彙」(active vocabulary)是指那些我們既會解釋,又會運用的字彙。我想大部份參加中學文憑考試的中六同學都能說出 go、kill、handsome、rain 和 sweet 等字彙的意義,並且可以用這幾個字詞造句入文,這些字彙就是筆者所說的「主動字彙」(active vocabulary)了。然而,要同學解釋 allege、attempt、essential、endeavour 和 negotiate 等字的意思,大概還可以應付得來;但要他們在會話或筆談中使用這些詞彙,那就未必每一位同學都可以順手拈來、輕而易舉地辦到。這些我們會解釋,但又不太有信心運用的詞彙,就是筆者所說的「被動字彙」 (passive vocabulary)了。

很明顯,對於每一位同學來說,他覺得艱深的字彙就是他的「被動字彙」(passive vocabulary)。由於我們對這些字彙的意義、詞性及用法(usage)掌握得不夠充分,所以我們不大懂得如何把它們恰當地造句入文。事實上,很多同學都是在坊間的漢英字典(Chinese-English Dictionary)裏「邂逅」這些艱深而又實質不大常用的字彙。這些漢英字典往往都沒有臚列例句,演示怎樣正確地使用這些字彙,於是學生便單憑字典上的粗略解釋,把查回來的字彙生吞活剝地直接入文。這個做法其實是非常危險的,舉個例說,「承認」這個字彙在英語中有幾個可為對應的詞彙:acknowledge、confess、recognize、admit 和 avow 等;但是它們並不是可以隨便互相交替使用的。

我們可以說 : We acknowledge the receipt of your letter dated 15 April.

閣下 4 月 15 日的來函業已收悉。

上述句子中的 acknowledge 是正式的公文用語,表示公開承認,以便日後有案可查,同學並不適宜隨意採用上列的其他字彙替代,以免鬧出笑話。又例如 prove 和 justify這兩個動詞(verbs)在大部份的英漢字典(English-Chinese Dictionary)內都解作「證明」,但justify 這個動詞比 prove 多一重含意,是指要去「證明」某種事情的做法和取態是恰當的、合理的和正確的,例如:

Nothing can justify spilling innocent blood.

無論怎樣,灑流無辜者的血都是不對的。

由於 justify 這個動詞有對錯判斷的含意,所以我們絕對不能在這句子中用 prove 去替代 justify。我們再看看下面這一句:

Do the ends justify the means?

為求達到目的,就可以不擇手段嗎?

相信大家在回應這條問題的時候,答案必然是「否」;但是假若我們在這裏用上 prove 這個動詞,那就會鬧笑話了!同學有否想過作為一位中六學生,該懂得多少個英文字彙(vocabulary)才對呢?二千?一萬?還是五百呢?假若同學希望在中學文憑考試裏奪取佳績,恐怕需要掌握五至六千個字才足夠喲!其實多懂幾個字彙,不但可以提高我們的表達能力,改善我們的作文水平,更可改進我們的閱讀速度,增加我們在 Paper 1 和 Paper 3 的試題命中率。就以 2020 年的 Paper 1 Part B1 為例,假若你不懂得 inform、discuss、evaluate 和 entertain 這 4 個動詞(verbs),那你就根本無從作答試卷中的第 31題:

The main purpose of the text is to …

A. inform

B. discuss

C. evaluate

D. entertain

同樣道理,假若你的個人字庫(personal vocabulary bank)裏面並沒有下列幾個形容詞(adjectives),那麼 2020 年的 Paper 1 Part B2 試卷中的第 59 題,同樣會令你無所適從,不知從何「估」起:

What is the tone of Norton’s response to P. Smith?

A. bitter

B. amusing

C. reflective

D. supportive

由是可見,同學必須在平常的日子裏,多學一點新詞,多掌握一些英文字彙(vocabulary),盡量擴大自己的個人字庫(personal vocabulary bank)。希望在 Paper 2 作文一卷取得佳績的同學,更需要拓展個人的「主動字彙字庫」(active vocabulary bank),方能下筆自信,奪取佳績。

與屬於「漢藏語系」(Sino-Tibetan Language Family)的中文不同,屬於「印歐語系」(Indo-European Language Family)的英語,是以拼音組字成詞為主的,因此對許多香港同學來說,很多字彙在拼讀起來都非常之相似,容易混淆攪亂,例如 aboard 和 abroad 這兩個副詞(adverbs),都是由 6 個相同的英文字母組成的;但只要把英文字母 "r" 調換一下位置,這兩個字無論在讀音上、意義上和用法上便相去甚遠了。aboard 是指「登上交通工具」,所以我們在乘搭飛機的時候,常常會聽見機長(pilots)或乘務員(flight attendants)透過廣播系統向乘客宣布説:

Ladies and gentlemen,

Welcome aboard Qantas Airways flight 888 bound for Sydney.



各位乘客:

歡迎乘搭澳洲航空 888 號班機前往澳洲悉尼

abroad 則是指「在國外」或「往海外去」,和 aboard 的意義完全不同!也許下面這兩個例子可以幫助讀者了解一下 abroad 這個字的用法:

Studying abroad has become increasingly popular over the past decades in Mainland China.

在過去幾十年,前往海外升學已經在中國大陸成為一種時尚。

Michael has two grown-up children and both of them live abroad.

米高兩個成年的孩子都在海外居住。

為了讓同學好好分辨這些容易攪亂的字詞,下面臚列了一些常見的「容易混淆字詞」(commonly confused words),協助同學分辨它們在拼寫和用法上的差別。讀者不妨花點時間去細看這些容易混淆的字詞,透過例句揣摩它們的用法,為中學文憑考試作好更佳的準備,讓自己下筆如有神,拼寫時更見信心。

