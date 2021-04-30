【校園天地】學生輔助會小學網上「親子填色創作比賽」頒獎禮結束

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-04-30 09:00

香港學生輔助會小學(簡稱「輔小」)今年在疫情下以「健康生活」為題為幼稚園舉辦親子填色創作比賽，在3月6日舉辦的頒獎典禮後正式圓滿結束。本屆比賽合共收到來自元朗區27間幼稚園，共2074份參賽稿件，數量為十多年之冠。

輔小遊藝場充滿中國文化味道。(香港學生輔助會小學圖片)

香港學生輔助會小學張靜嫺校長：「舉辦親子填色創作比賽目的在於希望透過家長與小朋友一同合作完成作品，促進小朋友在藝術方面的創意和發展，並藉此增進其親子關係。在疫情蔓延的一年，以『健康生活』為主題，希望大家更注意衛生和健康生活模式。」

初級組作品。(香港學生輔助會小學圖片)

比賽分初、中、高三組進行，於十月初分發稿件到各元朗區幼稚園，並於十一月收回參賽作品。評判團包括張靜嫺校長、張潔玲老師、黃恆之主任及各視藝科老師。在集齊作品後，視藝科老師先從所有作品中選出各組別的冠、亞、季軍。然後，再在各幼稚園每組選出比賽的總冠、亞、季軍。

中級組作品。(香港學生輔助會小學圖片)

視藝科科主任張潔玲老師：「除了畫功和美感之外，我們評審的標準還包括參賽者的創意有否配合主題「健康生活」。今屆參賽作品不但畫功優秀，畫作更生動活潑，充分發揮創意，不少更利用不同顏料和物料裝飾畫作，配以文字或圖案點綴，把「健康生活」的主題在畫中發揮得淋漓盡致。」

高級組作品。(香港學生輔助會小學圖片)

歷屆親子填色創作比賽頒獎典禮均於輔小舉行，除頒獎典禮外，同日亦設攤位遊戲，邀請元朗及天水圍區居民參加。惟今年因新型冠狀病毒疫情的影響，輔小堅決希望仍能給予幼稚園家長和小朋友一份嘉許，故特意把本年度的頒獎典禮改於網上播放，頒獎典禮統籌黃恆之主任：「雖然今年未能邀請得獎者和家長來校參與典禮，但我們不希望讓他們失望，故改以一種形式進行，把得獎者的作品和喜悅與大眾一起分享。」

典禮影片中除包括得獎者作品外，張校長同時分享輔小的簇新發展面貌，包括英語學習區︰虛擬實景教室、The Cafe、「隨處寫、隨處學」英語、莫葉瑞衡新建圖書館、樹屋、「舒捲中華輔小遊藝場」等。

疫情已超過一年了，全球孩子的學習均受到影響，而且長時間困在家裡，小朋友和家長少不免磨擦增加，故此，我們認為是次繪畫創作比賽別具意義，它既能提供一個平台給小朋友表達情感，也能促進親子關係，更能讓輔小教師團隊為小朋友、家長打打氣！

（內容由香港學生輔助會小學提供）

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