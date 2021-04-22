【校園天地】世佛會觀自在幼兒學校「幸福快樂．我的家」填色比賽

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-04-22 14:33

為傳遞快樂及愛家庭的正面訊息，同時促進小朋友及家長間的親子關係，共同發揮創意。世佛會觀自在幼兒學校現正舉辦「幸福快樂‧我的家」填色比賽，誠邀全港家長與小朋友一同參與。

填色比賽設冠軍、亞軍、季軍、優異獎，以及網上人氣大獎。

所有參加者均可獲發電子參與嘉許狀，得獎者更可獲豐富獎品。

填色比賽截止日期為2021年6月15日。填色比賽表格以及比賽細則，請瀏覽世佛會觀自在幼兒學校網頁http://www.wfb.edu.hk/1/，或親臨學校索取。

期待各位的參與！

如欲了解更多世佛會觀自在幼兒學校的資料，歡迎從以下途徑聯絡學校。

世佛會觀自在幼兒學校

地 址︰新界屯門龍門居停車場1樓

電 話：24495008

傳 真：24495007

網 站：http://www.wfb.edu.hk/1/電 郵： wfban@netvigator.com

觀看更多活動花絮，請瀏覽本校YouTube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCm990NTRZvUIOsQL_oSjFfQ

（內容由世佛會觀自在幼兒學校提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com