【校園天地】扶輪中學啟發學生運動潛能　努力訓練「疫」境自強

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-04-30 10:00

疫情肆虐香港已一年多，至今仍未有緩和跡象。全港學校間斷暫停面授課使學與教的模式出現翻天覆地的改變，教學大受影響，體育訓練和比賽也不例外。

中華基督教會扶輪中學的蕭陽星同學是閃避球香港代表隊成員。現時香港閃避球男子、女子隊代表隊的全球排名均在首5位，蕭同學是其中U18女子代表隊的成員。蕭同學說：「疫情下的訓練的確受到影響，但我們仍然會有持續的體能操練，希望恢復比訓練或比賽時可以容易適應。」被問到過去訓練過程中的難忘回憶，蕭同學表示最深刻的感受是減少了與家人和朋友的相處時間。此外，在訓練過程中會經常受傷，幸好得到教練和隊友們的照顧、支持和鼓勵，最終困難也可克服。

蕭陽星同學（左6）在2018年全港閃避球錦標賽奪得亞軍。(中華基督教會扶輪中學圖片)

學校體育科林德強老師憶述當年躲避盤運動在學校發展的經過：「幾年前適逢香港躲避盤總會到學校推廣躲避盤運動，之後的小息、午膳及放學時候總會看見同學三五成群投入參與躲避盤運動。躲避盤慢慢在校內成為一股熱潮，校方鼓勵了其中幾位有天份的同學組成了躲避盤校隊，進行技巧戰術練習和刻苦的體能鍛鍊。結果，校隊短時間內在首三屆中學組的『全港躲避盤錦標賽』獲取了兩次亞軍和一次冠軍，後來更勇奪了『香港躲避盤超級聯賽』冠軍。由於同學表現突出，學校應邀前往澳門參加第一屆亞洲躲避盤邀請賽，與來自澳門、中華台北等十支隊伍較量，最終亦能奪得殿軍。校隊中幾位骨幹同學因在各項比賽中表現優異更獲邀加入香港代表隊，前赴台灣參加台灣屬會賽，結果奪冠而回！」另一位香港躲避盤隊成員，就讀中六的張肇鏘同學大談得勝秘訣：「如此驕人成就，全因為林SIR當初不斷督促、鼓勵，陪伴我們每星期三至四天留校練習至天黑才離開。雖然練習佔用我很多私人時間，但能夠入選港隊，證明自己的付出是值得的。希望疫情盡快結束，能夠代表香港前往日本參加賽事。」

張肇鏘同學每天放學後完成功課便苦練躲避盤。(中華基督教會扶輪中學圖片)

同樣是就讀中六的桑梓豪同學，自小學開始已經接觸射箭運動。升上中學後得到學校推薦加入箭會接受專業指導，集中訓練「反曲弓」。2020年桑同學贏得多項個人榮譽，包括香港青少年室內射箭淘汰賽 (排位賽) 男子反曲弓組第五名、亞洲青年室內射箭公開賽 (香港2019) 男子初級組淘汰賽冠軍。因為運動方面的優異表現，學校提名他競逐香港學生運動員奬，並鼓勵他畢業後要繼續在運動方面追夢。桑同學坦承：「雖然每次練習都很辛苦，付出的時間又多，但每當想起家人、老師和教練的支持，我都會持之以恆繼續努力練習。疫情下公開比賽都取消了我感到非常無奈，現在學習忍耐，在等候的同時盡力保持狀態。」

桑梓豪同學平日放學後都會趕往練習數小時才返家。(中華基督教會扶輪中學圖片)

扶輪中學的學生在體育方面一直有傑出表現，過去成功培育不少同學加入香港隊接受長期訓練。薛昌華校長表示：「學校自2017年起以全校參與模式推動啟發潛能教育，透過刻意安排合適的活動和環境，發展同學的興趣和潛能。兩年前，學校已在時間表每天引入多元學習節，讓同學有機會從30多項不同的活動中參加自己感興趣的活動。課後，同學可以再選擇自行報名或經老師推薦參加進深的學習班。從今天同學卓越的成績，特別是運動方面的表現，證明這種『由普及至精英』的推廣模式十分有效。」

桑梓豪同學（右2）展示近年於大型公開比賽獲取的重要獎牌。(中華基督教會扶輪中學圖片)

學校另一位中六級的林炳泰同學是香港田徑隊的成員，他曾經打破2000米障礙賽屈臣氏田徑會的紀錄及香港紀錄。林同學表示：「現在不能進入香港體育學院集訓，我只可以在城門河外進行跑圈練習。運動員戴著口罩練跑是格外辛苦的。」疫情前林同學每天放學後都會跑完15公里才回家做功課。究竟有甚麼驅使他每天努力不懈地訓練？「我曾經認為自己比不上別人，後來發現透過努力訓練，覺得自己都是能夠做得比別人好的，結果在第二年的比賽奪得冠軍並打破了大會的紀錄。我體會到若輕言放棄，最終一定後悔莫及。」林同學不忘多謝老師對他們一群精英運動員的栽培和支持：「真的很感謝老師的支持，特別是林SIR，他不但鼓勵我們在運動競技上不要放棄，同時也勉勵我們將在運動上這份鬥志和自信要延伸到學習上。特別在今屆DSE中，縱使疫情反覆多變，仍然要努力面對，盡力而為！」

林炳泰同學經常參加本地及國際賽事。(中華基督教會扶輪中學圖片)

薛校長補充說：「四位同學沒有因練習的艱苦而放棄，他們堅持繼續努力才有今天的成就及未來的可能性。忘記背後，努力面前，向著標竿直跑。學校啟發同學的運動潛能，孕育了不少體育界明日之星，讓他們明白縱使遇到挫折，在『疫』境下仍要不屈不撓，不要停步回頭，要堅持努力向前邁進。」

（內容由中華基督教會扶輪中學提供）

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