專訪｜憑基因排序揪出變種病毒　病毒獵人蕭傑恒：政府應協調統籌

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-02 08:00

新冠肺炎肆虐香港近一年半，追蹤傳播鏈的「功臣」除了人所共知的衞生防護中心傳染病處主任張竹君外，理工大學、香港大學一眾化驗師亦默默耕耘，透過基因排序去揭露患者關係，最成功的一次莫過於找到南非變種病毒由印裔男子傳播予數名菲傭，堵截了傳播。 帶領理工大學團隊的醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒接受《香港01》專訪，明言由於欠缺政府統籌，在疫情初期基因排序滯後，只能在爆發出現後「解釋返個故事」，現時雖然因應技術進步而加快了流程，但仍未能為所有確診個案做基因排序，提倡政府協調各間大學合作，以基因排序去堵截新一波疫情出現。

病毒獵人蕭傑恒系列報道：

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專訪｜化驗隊晝夜無休DNA排序抗疫 病毒獵人嘆社會對理大有偏見

蕭傑恒帶領10人團隊，經常通宵達旦地做基因排序，只求盡快找出本港新冠肺炎患者的感染源頭。 （資料圖片／黃舒慧攝）

今年5月1日，理工大學和香港大學同日公布，帶有南非變種病毒的印度裔男子之病毒基因，原來與東涌映灣園的菲傭相同，揭發二人之間有傳播關係，進而迫使到印裔男子披露他曾參加女友人的家庭聚會，或再由女友人兄長一家傳播病毒予三名菲傭。

蕭傑恒直言，今次透過基因排序找到變種病毒在香港之傳播鏈，是疫情爆發以來最成功的一次，「喺未擴散之前搵到條傳播鏈，將佢成條揪出嚟。」

說起這次成功經驗，蕭傑恒難掩興奮，因為在疫情初期，基因排序只能像「事後孔明」，用作驗證和解釋一些已知的傳播，例如去年4月理大才公布，透過基因排序發現第一波（去年1、2月）疫情中佛堂群組的「零號病人」應該是住持。直到去年7月初出現第三波疫情時，蕭傑恒利用基因排序，找出漏洞在於政府豁免了海員和機組人員檢疫，令政府收緊相關政策。他感嘆雖然7月底找出了社區大爆發的導火線，可惜為時已晚，只能「堵塞返個漏洞」。

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及至去年10月，蕭傑恒察覺到本港有新品種病毒株傳入，警告第四波隨時一觸即發，詎料病毒真的碰上了跳舞群組，形成本港最大的確診群組。他坦言，當社區出現大爆發後，基因排序便會變得「無甚作為」，因為基本上所有個案的基因都非常相似，難以分辨到如何傳播。

蕭傑恒和研究人員會先處理樣本，再將樣本放入儀器，等待數小時，便可在電腦分析數據。 （鄭翠碧攝）

想取得一個樣本作基因排序卻難關重重

基因排序要做得夠快、夠多才能發揮作用，阻截傳播，但偏偏蕭傑恒想取得一個樣本卻難關重重，需先推測病人留醫的醫院，再自行聯絡院方索取樣本，曾試過花費5、6天才能取得一個樣本。疫情爆發近一年半，本港共有近一萬二千宗確診個案，蕭傑恒只能取得當中約1800個樣本作化驗，因部分樣本病毒量不足，最終只有1400個可做到基因排序，「好多時見到有啲個案有特別嘅突變，但當中斷咗片，究竟無啦啦點解多咗呢個突變？佢喺邊度嚟嘅呢？唔可以將唔同群組串連一齊。」

▼基因排序電腦分析三部曲▼

蕭傑恒不諱言指，在基因排序方面，香港落後於其他國家，因為政府不夠重視這項技術，遇到有懷疑個案時，會先確定該人士確診，再追蹤其密切接觸者，「第三位先係基因排序」，投放的資源亦不多。相反，新西蘭會為所有確診個案做基因排序，而英國更會每周公布不同地區的病毒品種。

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盡快為所有個案基因排序 唔使估源頭喺邊度，邊度有漏洞

早前有專家指本港第四波疫情已完結，但昨天再現一宗本地源頭不明個案（35歲男警），蕭傑恒認為，本港疫情仍有暗湧，政府更應襯第五波未出現前重新佈防，外防輸入。他提倡政府擔起統籌角色，協調各間大學分工合作，為所有確診個案做基因排序，相信一旦本地再有個案，亦可即時對比輸入個案，「唔使估源頭喺邊度，邊度有漏洞…如果唔係就淨係知確診個案一路升緊，咁究竟係原本傳播鏈蔓延，定係有新嘅傳播鏈存在？」

他並建議政府於機場設置小型基因測序儀器，每當有入境者的樣本初步陽性，便即時做基因排序，料只需8至11小時便可得出全基因圖譜。