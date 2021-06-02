專訪｜化驗隊晝夜無休DNA排序抗疫　病毒獵人嘆社會對理大有偏見

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-02 08:02

「醫務化驗師」，本是一個無人知曉、乏人問津的行業，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒年少時亦是「誤打誤撞」地入讀這科，惟愈讀愈投入，即使身邊人力勸他轉行，他也不願放棄這個冷門科目，終在新冠肺炎疫情下發揮所長，利用基因排序助本港抗疫。 貢獻良多，但蕭傑恒並無邀功，反而多番讚揚背後的10人研究團隊助他一臂之力，他慨嘆研究人員不辭勞苦，社會上卻有不少人對理大畢業生抱持成見，「同我認知嘅學生好唔同，我見到佢哋，只要佢哋覺得做得啱，或者幫到城市、幫到件事，佢哋唔介意做到好晏。」 年僅24歲、理大畢業的研究員李林光坦言，做基因排序「工時無計」，為了及早找出傳播途徑，不介意通宵達旦地加班。他又自創「獨門秘方」加快基因排序，令分析過程由數天銳減至數小時。

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蕭傑恒受訪時，多番讚揚背後的10人研究團隊助他一臂之力，利用基因排序助本港抗疫。 （鄭翠碧攝）

每個人都叫我轉行，佢哋話你讀得咁好，咁高分，不如拎個成績去報醫科啦，呢科無存在價值，係夕陽工業 蕭傑恒

「醫療化驗科學」在早年屬冷門學科，蕭傑恒坦言自己是因高考失手才選修這科，「當時唔知有呢科」，不過他愈讀愈投入，「發現都幾專業，研究臨床樣本，搵返個病背後嘅原理，以前睇電視係醫生做，原來係化驗師做！」

他勤奮向學，完成高級文憑後再銜接到學士，成績驕人，到醫院實習時卻被人潑了一頭冷水，「每個人都叫我轉行，佢哋話『你讀得咁好，咁高分，不如拎個成績去報醫科啦，呢科無存在價值，係夕陽工業』。」但他無被嚇怕，繼續投身這行業，並深造至博士畢業，在私人企業工作一段時間後，回到理大教學，作育英才。

即使身邊人勸他轉行，蕭傑恒仍堅持做醫療化驗師，並深造至博士畢業，在私人企業工作一段時間後，回到理大教學，作育英才。 （資料圖片／黃舒慧攝）

我見到佢哋（理大畢業生），只要佢哋覺得做得啱，或者幫到件事，佢哋唔介意做得好晏。 蕭傑恒

在新冠肺炎疫情下，他帶領10名研究人員一同做病毒基因排序，當中有4人都是理大畢業生。蕭傑恒直言，2019年發生反修例事件時，很多資深行家、前輩都在社交媒體群組指罵理大學生，「話依家呢代已經走晒樣，甚至乎叫唔好再請Poly （理大畢業生）啦，請其他地方返嚟嗰啲人啦。」

但蕭傑恒並不認同，「同我認知嘅學生好唔同，我見到佢哋，只要佢哋覺得做得啱，或者幫到件事，佢哋唔介意做得好晏，我有叫佢哋『陪下女朋友，唔使咁急，等多日啦，第二日返嚟先做呢個步驟啦』，但佢都話想做埋先。」

▼基因排序五部曲▼

病毒不斷變種、進步緊，人都係一樣，一代比一代聰明

在蕭傑恒眼中的理大生對工作充滿熱誠和責任感，在抗疫路上勞苦功高，「病毒不斷變種、進步緊，人都係一樣，其實一代會比一代聰明，佢哋領悟能力比我哋強好多，只係你識唔識去啟發佢，令到佢地有動力去做呢樣嘢。」

24歲的李林光「瞓身」投入基因排序，當確診個案多時，他日夜無休地工作，犧牲了和家人、女朋友相見的時間。（洪業銘攝）

研究團隊成員之一、24歲的李林光在理大修讀醫療化驗科學，畢業後研讀碩士，2019年8月加入蕭傑恒化驗室工作。疫情下他「瞓身」投入基因排序工作，當確診個案多時，他日夜無休，白天會花9至10個小時處理樣本，「有時凌晨12點放咗（樣本）上機（器），可能5個鐘後夠data（數據），我就要（設定鬧鐘）凌晨5點起身，做電腦嗰部分嘅分析。」

在新冠肺炎疫情下，蕭傑恒帶領10名研究人員一同做病毒基因排序，當中有4人都是理大畢業生。（資料圖片／黃舒慧攝）

李林光笑言「工時無計」，更犧牲了和家人、女朋友相見的時間，試過兩周才能與家人相聚一次。如此拼搏，只是為了盡早找出病毒傳播的途徑，及早堵塞漏洞，「想快啲有結果，如果再早啲，可以搵到點解突然有咁嘅爆發，快啲搵到原因，去stop（停止）呢樣嘢，再遲啲做，個數據就無大作用。」

李林光亦喜歡鑽研如何可以改善基因排序，他指用電腦分析數據時，本來需要逐個指令輸入，當電腦完成一個步驟後，再輸入下一個指令，「我覺得太複雜太耐」，他便自創新做法，將所有指令寫進一份腳本，只需按一次掣，電腦會懂得自動運行所有指令，以往分析20個樣本需時數天，但利用他「獨門秘方」後，僅需數小時便可得出結果。