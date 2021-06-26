消費券｜經八達通領取可由8月起先計未來錢　夠$4000即符領第3期

撰文： 歐陽德浩 倪清江 最後更新日期： 2021-06-26 00:55

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】市民7月4日起可申請5,000元電子消費券，經八達通領取要分三期收款，必須先用畢首兩期4,000元消費券，才可得最後一期1,000元。八達通會採取「先計未來錢」方式，登記用戶由8月起的合資格消費，會被納入消費券計算，只要夠4,000元，即可在12月中取得第三期款項，而非在第一及第二期取得各2,000元後的使費才計數。

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八達通分三期分發 領最後一期有條件

合資格市民可經八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK或Tap & Go申領電子消費券。當中八達通受儲值上限3,000元限制，分三期發放，分別2,000元、2,000元及1,000元；要趕在12月中取得最後一期，必須在11月底「用畢」首二期派發的4,000元消費券。另外3間電子支付平台，則分為兩期發放。

以八達通領取消費券的市民，需於獲批後最多七個月內，在合資格的商戶消費4,000元，即最遲可於明年2月底達標。

絕大部分香港市民都持有八達通，料是最多人選用。根據政府安排，經八達通申領的市民，最快8月1日及10月1日各獲面值2,000元消費券，是否代表需在8月1日至9月30日用2,000元、10月1日至11月31日所用的2,000元，才計入消費券？

八達通營業及市務總監李玉兒表示，八達通用戶登記領取電子消費券，可享最高118元增值額，以及3,000元商戶消費優惠。（廖雁雄攝）

提早達標需墊支第二期款項

八達通營業及市務總監李玉兒表示，以八達通登記領取消費券的市民，其卡內由8月1日起的使費，如屬適合消費券的商戶，即會被計入該4,000元消費額，而非在10月1日前只計2,000元，餘下2,000元要等10月1日發放後第二期才計，令使用者可提早達標，或提早用於高額消費。

不過由於首期只派2,000元，要提早達標，卡主在得到第二期款項前，要先墊支2,000元。「先計未來錢」安排達標後，在10月獲得的另外2,000元後，便可慢慢搣，毋須趕在11月底用完，也可在12月中取得第三筆的1,000元。

李玉兒表示，用實體卡用戶，可用八達通app嘟卡查閱消費紀錄，程式會顯示消費券項目。

電費及水費等公用事業帳單，不能用消費券找數。李玉兒指出，由於便利店不接受八達通繳費，相信市民可百分百將消費券用於適合消費券的商戶。

五星級酒店也可嘟消費券

消費券也可用於乘搭交通工具。李玉兒表示，有1.3萬的士司機已登記商用版手機八達通，提醒乘客不妨在付車費時，詢問司機是否可嘟八達通繳付。

她又透露，部分五星級酒店如君悅酒店、萬豪酒店等，都已安裝了八達通收費系統，市民光顧時也可用消費券付款。

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八達通領取方式與公共交通津貼相同

以八達通申領，最早可在7月4日早上6時，於政府中央登記系統網上登記。若市民於7月17日前完成網上登記，8月1日便獲得第一期2,000元消費券。屆時以八達通領取消費券的方式，將與現在領取公共交通津貼相同。

市民可以透過以下途徑領取。

1. 設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通補貼領取站； 2. 7-ELEVEN、OK便利店和惠康超級市場（包括MARKET PLACE BY JASONS、JASONS FOOD & LIVING 、JASONS ICHIBA 及3HRESSIXTY ）的所有分店； 3. 八達通服務站； 4. 八達通手機應用程式。

八達通猛攻優惠保「一哥」地位

八達通面臨AlipayHK的挑戰，為了力保本港電子支付「一哥」的地位，近月亦不斷推出新優惠，如最近公布領取消費券優惠，完成登記的市民，將八達通卡加入八達通App，可賺取18元八達通增值額；而8月及9月期間，消費指定金額，連續兩個月最多可共獲100元增值額。

此外，八達通亦推出iPhone手機、三星手機用戶迎新優惠、登記八達通Mastercard優惠、八達通App設「轉數快」優惠、 ZA Bank開戶優惠、八達通買港鐵全月通優惠、自動增值優惠等，為4間電子支付平台中，推出的優惠數量最多。

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