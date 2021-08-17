校園天地｜蔡功譜中學35屆畢業典禮　校友何永基教授勉勵擁抱轉變

聖公會蔡功譜中學第三十五屆畢業典禮於2021年7月3日假該校禮堂舉行。應屆中六學生代表在校監、校董、校長、嘉賓、老師及親友見證下，從主禮嘉賓–香港大學李嘉誠醫學院何永基教授手上接過畢業證書，象徵邁向人生新階段。



蔡功譜中學畢業生代表向主禮嘉賓致送紀念品。（蔡功譜中學提供）

為了讓畢業典禮在新冠肺炎疫情下順利進行，蔡功譜中學減少禮堂座位，並安排不少防疫措施。在學生代表持旗帶領主禮嘉賓進場後，畢業典禮揭開序幕。馬美娜校牧率領會眾祈禱，感恩中六同學順利畢業。及後植頌匡校監致歡迎辭及林玉琪校長宣讀學校工作報告，林校長指出蔡功譜中學在推行正向教育之下，學生無論在品行和成績都不斷進步，受到家長及社區的肯定。此後，主禮嘉賓何永基教授向學生作出訓勉。

何永基教授（最下排中）與畢業生合照，畢業生亦獲校方贈送畢業熊留念。（蔡功譜中學提供）

何永基教授在2002年於蔡功譜中學畢業後赴澳洲升讀生物訊息工程，並於2016年榮獲澳洲年青科學家獎，及至2018年回流香港大學任職至今。何永基教授以自己的經歷勉勵畢業生，人生大部分的事情都難以預計，但可以擁抱轉變，讓人生充滿希望。他坦言當初在迷茫中遠赴澳洲升學，到頭來卻擁有意想不到的收穫。他寄語畢業生人生雖然無常，特別是從少年轉變爲成年人，但應該緊記自己不是孤身作戰，背後有家人、老師、朋友及同學互相扶持，毋須懼怕及驚慌。

畢業禮在疫情下舉行，師生家長懷着喜樂心情一起參與。（蔡功譜中學提供）

接着何永基教授為畢業生代表頒發畢業證書，班主任逐一為所屬班別畢業生頒發刻上校名的畢業熊紀念品，並一起拍攝班照留念。眾校董及嘉賓則為獲獎同學頒發獎項。畢業生代表向嘉賓、校監和眾校董送上同學以3D打印機製造的「校園小夜燈」致謝；而蔡學雅同學及梁瀞文同學則以英語代表畢業生致謝辭。隨後校方播放為畢業生製作的歷年成長短片，而蔡功譜中學合唱小組也透過短片送上祝福。最後，全體會眾頌唱校歌，並由聖公會牧愛堂主任梁麗娥牧師為會眾祝福，為本屆畢業典禮劃上圓滿句號。

（內容由聖公會蔡功譜中學提供）

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