小一自行收生｜報讀喇沙小學逆市升17%　新油天、上水惠州少一成

2022/23學年小一「自行分配學位」階段昨日（27日）結束，移民潮加上適齡學童人數減少，學界面臨「音樂椅」效應，不少「地區名校」，如「新油天」油麻地天主教小學（海泓道）、黃大仙浸信會天虹小學，以及上水惠州公立學校，接獲申請較往年微跌一成左右。

然而，九龍城區至少兩校卻「逆市」有更多自行申請。當中傳統名校喇沙小學收約700份申請，比去年近600份增約17%，以該校90個自行收生學額計算，未扣除「世襲位」下，平均約7.8人爭一學額；而黃埔宣道小學自行階段申請亦增約13%，未計「世襲生」，平均約3.6人爭一個學額。



喇沙小學今年自行收生階段收約700份申請，即比去年近600份增約17%，以該校90個自行收生學額計算，未扣除「世襲位」下，平均約7.8人爭一學額。。（張浩維攝）

喇沙小學近8人爭一席 黃埔宣道增13%

九龍城區傳統名校喇沙小學表示，該校今年自行收生階段收約700份申請，即比去年近600份增約17%，以該校90個自行收生學額計算，未扣除「世襲位」下，平均約7.8人爭一學額。

同樣位於九龍城區的黃埔宣道小學亦「逆市」接到較多申請。該校主打多元發展，近兩年推動STEAM教學，在家長群組風評不俗。校長李德衡透露，該校今年收約270份自行申請，比去年增約13%，未扣除「世襲位」下，平均3.6人爭一學額。被問到為何該校能「逆市」增收生，李德衡直言，同區適齡學生人數沒大變動、香港學界正面臨收生壓力，對學校有幸獲家長支持而感恩，承諾會繼續致力在愉快學習及追求卓越中取平衡。

以往我哋只收「1-1-1」，但舊年有個面試咗十幾間學校嘅家長，寫兩封信話囡囡面試後好想入嚟，我破例見一見佢哋，原來個小朋友話鍾意學校面試只係睇圖書、畫畫，覺得老師好鍚佢，氣氛唔可怕，好鍾意學校，相信呢個氛圍都係家長支持學校嘅原因之一。 黃埔宣道小學校長李德衡

新油天少一成約4.4人爭一位 校長：社會唔同咗

地區名校之一、油麻地天主教小學（海泓道）今年則接獲約330份申請，較去年跌約一成，以75個自行分配學額計，平均4.4人爭一學額。校長陳淑儀指出，除「龍年效應」外，過去十年該校自行階段每年收約300至400份申請，加上「社會唔同咗」，部份家長或希望預留更多彈性，轉讀國際學校或直資學校等，故今年收生微跌是預期之內。她透露，扣除約40名「世襲生」，「25分一定入到，但係20分嘅60幾個同學就要爭。」

雖然該校生源充足，未會面對縮班殺校危機，惟陳淑儀認為，整體學界亦面對收生壓力，加上未來或有移民家庭或跨境生在通關後回流，建議教育局近一至兩年不宜「縮班殺校」，宜續步推行小班教學。

天虹小學少於2人爭一位 校長：生源受「三重打擊」

主打「Happy School」的黃大仙浸信會天虹小學，近年亦深受家長歡迎，但校長馮耀章說，黃大仙區「生源」受出生率低、跨境生無法如常來港及移民潮音樂椅效應「三重打擊」，「個別（世襲生）家長無交表，話可能會走，未必想霸住個學位。」而該校今年小一自行收生階段跌約一成，比疫情前跌約一成半，即今年少於100人爭50個學額。他期望教育局在疫情回穩時，容許學校辦實體活動宣傳招生，方便老師與潛在學生及家長接觸。

上水惠州公立學校校長鄭風透露，今年自行收生階段只數名跨境生申請。（資料圖片)

上水惠州公立學校：未通關 跨境生申請僅單位數

位於跨境生校網之一的上水惠州公立學校，是區內名校，校長鄭風直言，在跨境生及移民潮影響下，該校小一自行收生的申請人數較去年微跌約一成，今年僅平均兩至三人爭一學額，但認為情況比預期理想。

上水區大家都感受到今年收生係困難咗，但唔算太悲觀，只係呢兩年會有啲困境，如果將來再發展返，有啲新屋邨就有機會好返。 上水惠州公立學校校長鄭風

鄭風解釋，移民潮下各校學生流動性較大，不少社經地位較高的家長，會嘗試報讀非本區傳統名校，加上中港未如常通關，該校去年自行收生有十多名跨境生申請，但今年僅有數名跨境生申請。鄰近地區亦有新校啟用，或會吸引了部份喜歡新校舍的家長。

被問到如何「保收生」？他稱該校集中招收本地生，包括到鄰近幼稚園向校長及教員分享，另設網上家長講座及活動，分享該校最新安排，包括下午以網課拔尖補底、提供ZOOM興趣班，定期舉辦不進食的班級活動日，即保持學業成績，亦會維繫師生關係之情。