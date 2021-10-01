南丫海難｜遺屬花半年僅獲資料不全死亡研究報告　嘆指已心力交瘁

2012年10月1日國慶日晚發生「南丫海難」，至今已9年，事件導致39人死亡，92人受傷。一批海難死者家屬發表公開信，盼港府盡早公開完整獨立調查報告，讓死傷者及家屬了解真相及彰顯公義；又批評政府以「涉公務員私隱」未有公開，做法形同包庇。

有遺屬今晚（1日）在港台節目《自由風自由PHONE》表示，即使日前取得死亡研究報告，但資料並不完整，至今仍未能拼湊真相，直言已心力交瘁，質問當局為何向39個家庭交代事件的力量也沒有。



一批南丫海難死者家屬發表公開信，盼港府盡早公開完整獨立調查報告，讓死傷者及家屬了解真相及彰顯公義。（資料圖片）

遺屬：今屆政府無人與家屬溝通

死者家屬去年收到死因庭通知，指死者的死亡原因明確，決定毋須召開死因研訊。「南丫海難」發生第9年，家屬仍未放棄，遺屬之一梁小姐表示，等了半年才於兩日前取得死亡研究報告，但資料並非完整，只獲得證人的證供及兩份專家報告，也沒有解釋什麼資料未能公開。她直言「已經浪費第9年去等呢個真相」，換來片面、零碎的資料，「8年前個拼圖砌唔返，取得報告後，原來都係砌唔到個拼圖」。

梁小姐指出，至今無人被檢控，「從媒體知道10幾個海事處官員做錯嘢，有機會已經退休或升官......唔公開做咗咩調查、懲罰，其實做官真係好好囉，如果係我都去做官囉。」她不禁質問，當時任特首梁振英及運房局局長張炳良在事發後曾許諾獨立調查委員會的報告「絕不可能不公開」，為何今屆政府無人與家屬溝通，聆聽家屬心聲？

南丫海難發生在2012年10月1日，早年有社運人士自發在周年日燒衣紙給死者。（資料圖片）

至於下一步行動，她承認有困難，直言除非特首林鄭月娥頒布指令召開死因庭，否則想不到其他方法。她又指，本身對政府滿有期望，但這些年已心力交瘁，「你連同我哋39個家庭交代呢件事嘅力量都無？我真係好想講粗口。」