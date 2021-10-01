逾6300警力反黑反走私　5日拘131人最細13歲　其中23男涉海上走私

水警女高級督察林婉儀，上周六（9月25日）於反走私行動中墮海殉職，令警隊震怒，加上涉及黑幫的罪案頻仍，警方為加強打擊海上走私活動及堵截黑社會收入來源，9月25日至29日凌晨在全港各區展開代號為「犁庭掃穴」的執法行動，動員逾6,300警力，合共拘捕131人，當中23名男子涉嫌參與海上走私。



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警方指，是次行動由有組織及三合會罪案調查科（O記）統籌，動員刑偵人員、水警、機動部隊及其他軍裝人員，合共超過6,300名人員參與行動，拘捕103男28女 （13至86歲），其中23名被捕男子（23至65歲）涉嫌參與海上走私活動，被警方以走私相關的罪名拘捕。

行動期間，警方派員巡查海上走私黑點共586次，包括青衣、東涌、屯門、油麻地、長沙灣一帶的碼頭及其他隱蔽處，截查189艘船隻及檢獲2艘涉及非法改裝的大馬力走私快艇；同時，警方於多個卸貨區及食品批發市場附近，設置路障截查可疑車輛，檢查車上貨物及檢視貨物清單。

此外，為打擊黑社會收入來源，警方搜查各類娛樂場所共437次，包括酒吧、麻雀館、遊戲機中心、按摩院、夜店等，拘捕108人，包括80男28女（年齡13至86歲），他們涉嫌干犯與三合會活動相關的罪行。

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警方重申，會繼續全力打擊海上走私及其衍生出來的危害海上安全行為，並堵截黑社會收入來源，亦會繼續與其他執法部門及內地相關單位交流情報，加強執法，以打擊海上走私活動。