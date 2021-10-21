乙型鏈球菌｜專家促查淡水魚源頭　曾祈殷警告：死亡率可達3成

本港兩個月期間錄得79宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，其中7名病人死亡，佔約1成。不過，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（21日）表示，乙型鏈球菌感染死亡率可達3成，視乎細菌攻擊身體位置及是否太遲求醫，而年紀越大，死亡率越高。他又形容本港短時間內出現爆發性群組，屬不尋常，需調查感染源頭。



曾祈殷指侵入性乙型鏈球菌介乎6%至30%，並受多種因素影響。（歐嘉樂攝）

形容爆發不尋常 病人太遲求診將影響死亡率

本港兩個月間錄得79宗侵入性乙型鏈球菌感染個案，7人死亡，部分人曾處理淡水魚。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日表示，短時間內出現爆發性群組，屬不尋常事件。死亡率方面，他指年紀越大，死亡率越高，一般介乎百分之六至三成不等，視乎侵入性乙型鏈球菌攻擊位置及落藥時間，也要視乎病人是否太遲求診。

促追蹤相關淡水魚源頭 調查有否其他感染源頭

曾祈殷提醒，即使是年輕人也有機會中招，包括免疫系統可能有隱疾人士，故警告冬天勿「亂食嘢」，更要緊記煮熟食物。他表示，以往出現侵入性乙型鏈球菌感染個案，平均每月9至26宗，而今次爆發染源頭部分或與食用淡水魚有關，有需要調查有關淡水魚源頭及清潔有關地方，同時有否其他感染源頭。

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曾祈殷：避免直接觸碰魚類 切海鮮砧板和刀須分開處理

他呼籲市民到街市買餸時，有傷口要做好包紮、避免觸碰魚類、切海鮮的砧板和刀要分開處理、處理時也要戴手套及煮熟，並提醒免疫力有缺憾、有癌症、服用抗排斥藥和類固醇、有糖尿病、有肝硬化等的病人更要關注，有濕疹及牛皮癬的市民也要包紮好才處理。