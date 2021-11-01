疫苗抽獎｜領展送5000元餐飲現金券　得獎名單出爐　即對有無中獎

政府及社會各界連番出招催谷疫苗接種，爭取早日通關。為響應政府疫苗接種計劃，領展亦推出「領展疫苗接種大抽獎」活動，送出總值超過港幣200萬元的獎品，包括領展旗下位於香港區、九龍區及新界區商場的指定中式酒樓港幣$5,000元餐飲現金券及小家電 ，獎品總數共500份。有關抽獎日前完成，領展公布3區得獎名單，對一對有無中獎，食返餐好。



▼香港區得獎名單▼



▼九龍區得獎名單▼



▼新界區得獎名單▼



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領展：須於短訊通知指定日期內親臨指定地點領獎

領展提醒，若得獎者在核實疫苗接種紀錄時被發現未於登記領展疫苗接種大抽獎當天已接種兩劑新冠疫苗，即代表其登記未合資格，其中獎資格即被取消而不作另行通知，而得獎者須於短訊通知中的指定日期內親臨指定地點領獎。如未能於指定時間內親臨或授權相關人事前來指定地點領獎，將視為得獎人自願放棄中獎資格。

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▼總商會第七輪抽獎得獎名單▼



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千萬豪宅贏家誕生。（歐嘉樂攝）

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