免費乘車日｜港鐵深水埗站2分鐘上一級樓梯　乘客：多人過年宵

立法會選舉今日(19日)舉行,同日港鐵、九巴及新巴城巴等均提供免費服務,多區人潮不斷。多個港鐵站人潮擁擠,其中深水埗站實施客流管理措施,大堂及四個出入口站分別以橙帶分隔開出入的人流,警察及港鐵職員同在場協助,但亦有乘客直接穿過膠帶往其他區域。有乘客形容「呢度真係好逼,多人過年宵」,亦有乘客不滿港鐵人流管制措施無用。



港鐵銅鑼灣站是另一個逼爆車站,往記利佐治街的出入口E中午前開始只供乘客出站,至傍晚連接崇光百貨地庫及鄰近街道的出入口D1、D2、D3、D4一度維持只供乘客入站銅鑼灣站,到近6時才全部回復正常運作,乘客可從該等出入口出入站。



+ 1

港鐵下午近2時半公布,深水埗站正實施客流管理措施,近北河街、福華街的出入口B2只供乘客出站,直至下午5時多已回復正常運作,從現場所見,大堂及四個出入口均以橙帶分隔出入人流,並有警察及港鐵職員協助控制人潮。不過仍有少部分乘客無理會分流安排,直至穿過膠帶往其他方向出口。

B2出口人群較其他出口擁擠,樓梯上落都「人貼人」,每上樓梯數級便要停留一、兩分鐘才能繼續往地面方向前進;鄰近B1出口,地面接駁月台大棠堂的升降機,門外亦有長龍,市民指不想「行樓梯逼」。

乘客羅先生指深水埗站人流管理較混亂,亦明顯較其他地鐵站多人。他表示今日較早前曾去過港島,那邊的地鐵站月台人潮並沒有深水埗「咁誇張」,他指,「真係好迫、好混亂,月台嘅人流管制其實冇乜幫助,見到有警察圍封大堂,但佢哋圍住嘅範圍反而比較空曠。」他身旁的媽媽羅太,直言「簡直多人過年宵,見到個出口都唔想行。」

情侶吳先生及鄭小姐表示,他們從九龍塘站過來,指深水埗站確實比較多人「原本係想B2出口(近福華街)出,但實在太多人,所以轉B1上嚟(向長沙灣道方向)……之後再兜路。」

另外適逢今日是外傭的休假日,臨近傍晚亦接近外傭姐姐的回家時間,Loly和Nopy稱今天乘搭地鐵到過很多地方。她們剛從沙田站過來,Loly指雖然到處都人頭湧湧,但深水埗站人潮洶湧情況較嚴重較多,她形容「Sha Tin so much better (沙田站情況較好)」。