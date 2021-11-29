趙家賢遭咬甩耳案｜辯方指被告受醺醉病影響　認未符該症所有條件

時任區議員趙家賢前年在太古城商場外疑遭人咬甩部份左耳案，今（29日）在高等法院續審，辯方的精神科專家供稱，被告雖患有復發性抑鬱病和酒精依賴症，但認為案發行為與這兩病無關。他認為被告受酒精醺醉病影響，亦可能因為頭部受傷及酒精影響至失憶。惟專家被控方追問下，承認被告當日在家喝過酒後，約1.5小時後才發生衝突事件，這與他醺醉病患者飲酒後很快便出現症狀的情況並不相乎。



專家今年7月曾見被告

辯方傳召的精神科專家黃以謙作供，他稱於今年7月22日，在荔枝角收押所會見被告陳真(51歲)，並根據該次會面、多份醫療報告等，並替被告撰寫精神科報告。報告中提及，被告自稱沒有政見，只想著賺錢。對於2019年的示威，被告回應稱不支持暴力，亦非憎恨示威者。

犯案不能歸因於抑鬱或酒精依賴症

黃認為，被告患有復發性抑鬱症，即多於一次的抑鬱病發。黃認為，被告於2004年第一次抑鬱病發，當時他在深圳。此外，被告於2012和2017年再次病發。他自2012年起到東區醫院精神科求診，有服食抗抑鬱藥。此外，被告亦患有酒精依賴症，如他有強烈的飲酒衝動。黃認為，被告案發時的行為和平時不一樣，不能歸因於復發性抑鬱病和酒精依賴症。

精神科專家黃以謙認為被告陳真受醺醉病影響，但在盤問下承認，陳當時情況未乎該病的所有條件。(朱棨新攝)

黃續指，被告案發前曾飲酒，而他在返家途中牽涉在一個衝突中，作出爆炸性和侵略性行為。他之後不省人事，對案發的事失去記憶。

黃認為，被告案發的情況與酒精醺醉病符合。黃指，該症屬精神病。而該病需符合4個條件，其中一個為急性醺醉，患者飲酒的份量未必多，但會出現症狀。黃又指，被告案發時，無法意識自己的行為。

頭傷或酒精至失憶

黃認為被告對案發事件失去記憶，可能是因為被告的頭部受傷，亦可能是因酒精導致失憶。

惟控方盤問時質疑，酒精醺醉症要符合所有四個條件，而第三個條件為飲酒後，很快便出現症狀。惟根據閉路電視紀錄，被告由離開居住大廈，至案發前一刻，約1.5小時，不能符合酒精醺醉症的第三個條件。

控方主要證人供詞及案發經過。(詳看下圖)

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追問下承認非病態醉酒

黃指，起初以為被告由離開居住大廈，至和本案事主有接觸，時間方面少於60分鐘。

法官再問，若相隔時間約1.5小時，是否會改變其看法，是否仍屬病態醉酒。黃同意，此情況下非病態醉酒。

被告陳真，被控3項有意圖傷人和1項普通襲擊罪。控罪指他於2019年11月3日，在太古城中心外意圖使溫浩倫、梁碧琪和趙家賢的身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他們；及於同日同地襲擊梁瑩瑩。其中事主溫浩倫和梁碧琪為夫婦，梁瑩瑩則為梁碧琪的堂姐。

案件編號：HCCC204/2020