居屋2022｜將軍澳昭明苑山景或望山墳　平台遊樂區料非居民獨享

新一期居屋將推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位，將於下周五（25日）開始接受申請，售樓資料已可在房委會網頁查閱。

將軍澳昭明苑屬單幢式設計，提供594個單位，分為開放式和一房設計。用地由綠化地帶改劃而成，因此向東南單位可享綠油油山景，景觀頗為開揚，惟山頭有認可殯葬區，亦有零散山墳，多個單位有機會望向墳頭。



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昭明苑坐落在昭信路11號，屬單幢式設計，對面為煜明苑及新寶城。根據新一期居屋樓書資料，昭明苑提供594個單位，面積介乎283至461平方呎，售價介乎169萬至335.1萬元。屋苑3樓平台設遊樂區，但遊樂區屬「公用」，預料非居民獨享，與今期其他新盤的設計有別；屋苑主要出入口位於昭信路。

屋苑由綠化地帶改劃而成，因為背靠山景，原本應有約一半單位可望向東南方的綠油油山頭，惟多個單位的窗口並非向東南方，每層僅兩個單位正面望山，而山頭的一旁，亦即屋苑的西南方有認可殯葬區，另一端的斜坡亦有零散山墳，多個單位或有機會望向山墳，包括3、4、6、14和14號單位。

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而其餘一半單位，即7至14號單位則望向大馬路昭信路和早期居屋煜明苑，雖然該路段未至於十分繁忙，但平日車流量仍不少，相信會較為嘈吵，因此有關單位已裝上減音窗，相信準業主日後需長時間關上窗戶才能阻隔噪音。

昭明苑樓高42層，每層有16伙，設有4部升降機，開放式單位佔6伙，包括1、4、9至12室；餘下的10個單位則全屬一房間隔，一房單位主要為「開門見廁」型。