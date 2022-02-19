居屋2022｜石門愉德苑逾半單位享城門河景　3分鐘到屯馬線石門站

新一期居屋將推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位，將於下周五（25日）開始接受申請，售樓資料已可在房委會網頁查閱。

位於沙田石門的愉德苑與港鐵屯馬線石門站僅3分鐘步程，屬於「插針樓」，提供543個單位，開放式、一房和兩房單位比例相若。

景觀方面，過半單位可直望城門河景，亦遠眺第一城和公園景色。屋苑旁則是賽馬會傑志中心，部份住戶或受到球場射燈影響，而望向安睦街一方更是望向工廠大廈，景色較遜色，平日亦多貨車出入，或會較嘈吵。



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沙田愉德苑位於安睦街29號，屬於單幢式「插針樓」，提供543個單位，實用面積介乎281至463平方呎，售價暫定為174萬至336.5萬元，愉德苑預料明年5月竣工，住戶年底揀樓後多等幾個月便可收樓。屋苑設有綠化平台、兩個有蓋休憩區和兩個兒童遊樂區。

愉德苑毗鄰城門河，西南坐向的單位可享河景，包括5至9、12至17號單位，這些單位更可遠眺沙田第一城，景觀尚算開揚。面向安睦街花園方向的12至17室，前方的城門河景更加瞭闊，有關單位設有減音窗。至於城門河的另一面，其前方發展密度較低，故景色較開揚，即使位處低層單位亦不遜色，可外望公園景。

此外，樓盤旁邊亦有賽馬會傑志中心，有一大片足球場，無單位正面望向該方位，但住戶仍有機會受到球場射燈影響。

由於附近工廈林立，故經常有貨櫃車或重型貨車出入。（資料圖片／王潔恩攝）

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屋苑附近工廈林立 不時有重型貨車出入

至於屋苑東北方，則會正望永得利大廈，僅相距一條車路，故1至4號單位景色相對遜色。加上該方向面向馬路，而附近工廈林立，經常有重型貨車出入，除有機會受噪音影響外，居民出入亦要多加留意安全。

（房委樓書截圖）

1、9室底層為垃圾房 低層住戶需留意衞生情況

屋苑樓高42層，設有4部升降機，每層19個單位，開放式佔5伙，包括10至14號單位，近乎全部都可望到河景；一房單位佔最多，每層有8伙，包括2至4、6至8、15、19室；而兩房亦有6伙，包括1、5、9、16至18號單位，但值得注意的是，1、9室底層為垃圾房，亦是垃圾車停泊區，低層住戶需留意衞生情況，亦可能會受臭味滋擾。