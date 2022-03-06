華富邨、新元朗中心等四大區污水監測呈陽性　8萬居民需自我檢測

本港疫情持續嚴峻，港府今晚（六日）公布，發現沙田區、南區、觀塘區及元朗區多個地方污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在，包括南區的華富一邨、華富二邨，沙田金獅花園二期、觀塘翠屏南邨及新元朗中心和鳳琴街一帶住宅。



政府明日（7日）起將陸續向四個範圍內約8萬名居民、清潔員和物業管理員派發快速測試套裝，供他們自行檢測。



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明起派發快速測試套裝供自行檢測

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由明日起陸續向以下地點約8萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過8萬個快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及範圍及屋苑如下：

-沙田區 — 名家匯、瑞峰花園、世界花園、金獅花園二期及隆亨邨

-南區 — 華富閣、華富一邨、華富二邨及富臨軒

-觀塘區 — 翠屏南邨

-元朗區 — 新元朗中心，鳳攸北街、鳳攸南街及鳳琴街一帶住宅

當局發現，新元朗中心，鳳攸北街、鳳攸南街及鳳琴街一帶住宅，其污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在，(政府新聞網圖片)

提醒讀取結果後立即拍照以作紀錄

政府發言人表示，使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

於上述地區內居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以安排專人上門派送快速抗原測試包及／或鼻腔拭子樣本收集包，費用全免。如他們選擇進行核酸檢測，可收集鼻腔拭子樣本，並由專人上門收取樣本進行核酸檢測。若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。