香港每1萬人口有9人染新冠亡　高日本3.5倍　亞洲四小龍中最慘烈

新冠病毒第五波本港截至周二（22日）有107.6萬人確診，佔本港740萬人口的14.5%；同期共有6,364名患者不治，佔確診者0.6%。

香港的死亡人數佔人口比率為為0.09%，即平均每一萬人中，有9人染疫死亡，雖然比歐美部份國家為低，但比率在東亞及東南亞卻僅次於馬來西亞，為亞洲四小龍中最慘烈，比韓國及新加坡分別高2及3.5倍，更與只有853名患者不治的台灣比不上，本港死亡人數佔人口比率也比日本高3.5倍。



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美國97萬人不治全球最多 港死亡人數全球79位

根據衞生署整合世界衞生組織、內地國家衞生健康委員會、澳門衞生局、 台灣衛生福利部疾病管制署及海外衞生部門通報或公布的資料，全球222個國家及地區中，在截至周二（22日）的累計死亡人數，以美國佔最多，有97萬人不治，佔7,957萬名患者的死亡率為1.2%；其次為有65.7萬人死亡的巴西，佔全國2,964萬名患者的2.2%；印度則有51.6萬人不治，佔4,300萬患者的1.2%。

截至周二香港則有6,364名患者不治，佔107.6萬名患者的0.6%，死亡人數在全球排第79位，高於有5,730人死亡的澳洲，與北非利比亞6,374人不治相若。

本港截至周三（23日）死亡人數增至6,569人。

匈牙利每1萬人有46人染疫亡 英國為24人

以上述地區各地人口計算染疫亡率，在其中63個地區，有977萬人口的中歐國家匈牙利，共183萬人、約18.7%確診，當中2.5%、即45,095人不治，死亡人數佔人口比率為0.46%，即每1萬人中有46名死者染新冠病毒。鄰國捷克人口相若，不過染疫人數比匈牙利多一倍至370萬，但死亡只有39,374人，死亡人數佔人口比率為0.37%。

巴西染疫及死亡人數高於匈牙利及捷克，不過人口多達2.14億，死亡人數佔人口比率為0.31%，即每1萬名居民中，有31名死者染新冠病毒，比率高波蘭及美國分別0.01及0.02個百分點。

英國有 163,679名患者死亡，在6,708萬人口中，死亡人數佔人口比率為0.24%，比法國高出0.03個百分點，比德國更高出0.09個百分點，法德死亡人數佔人口比率分別為0.21%及0.15%。

港死亡人數佔人口比率0.09% 東亞區低於馬來西亞

香港截至本周二有6,364患者死亡，在740萬人口中，死亡人數佔人口比率為0.09%，即每一萬名居民中，有9人染新冠病毒並死亡。死亡人數與愛爾蘭的6,664人相若，不過愛爾蘭人口只有香港三分二（492萬），因此其死亡人數佔人口比率比香港高出0.05個百分點。

東亞及東南亞國家中，馬來西亞有34,400人染疫亡，死亡人數佔人口比率為0.11%，比第二位的香港高出0.02個百分點。蒙古有2,108人染疫死亡，佔全國324萬人口的0.07%。

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港死亡人數佔人口比率 比台灣高21.5倍

香港相比其他三個亞洲四小龍地區，死亡人數佔人口比率仍偏高。韓國死亡人數比香港高一倍至13,141人，但只佔全國993.6名患者的0.1%，是香港的六分一；以全國人口5,167萬計劃，死亡人數佔人口比率為0.03%，每一萬人有3人染疫亡。

新加坡累計也超過102萬人染疫，佔全國人口17.9%，在本港第五波疫情之前，一直比香港嚴重。不過新加坡每日不治人數只約10人左右，截至周二累計 1,208死亡，本月初才被香港「拋離」，死亡人數佔人口比率為0.02%；台灣確診人數一度多過香港，惟截至周二累計也只有22,003人染疫，當中853人不治，全島死亡人數佔人口比率僅為0.004%，即每10萬人僅4人染疫亡。

因此在亞洲四小龍中，香港的死亡人數佔人口比率為0.09%，比韓國高2倍，比新加坡高3.5倍，比台灣高21.5倍。日本有27,119名患者不治，以全國1.25億人計算，死亡人數佔人口比率為0.02%，因此香港也比日本死亡人數佔人口比率高出3.5倍。

印度及印尼分別有51.6萬及15.3萬名患者不治，但相對於兩國龐大人口，其死亡人數佔人口比率仍比香港低。

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