打一針科興染疫死亡率稍高於復必泰　張竹君：有無打先係最大影響

本港今日（20日）新增14,149 宗確診，累計增至73多萬人染疫，連續兩日確診數字低於2萬宗，而過去24小時呈報246宗死亡個案，包括205宗過去一日死亡，其餘為早前死亡延後通報。有1名死者生前接種了3劑疫苗，有194名死者為65歲以上長者，佔約94%。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君又引述數據分析指，在80歲以上染疫的長者中，無接種疫苗的死亡率是15%；倘只打一針，死亡率則是5.59%，而無打針的死亡率則為2.62%。她又指，若只打一針科興，染疫後的死亡率為5.83%，而復必泰則是3.44%，但重點是兩者均較未打齊人士有2至4倍的保護力，「所以問題唔係打咩針…有無打針係最大影響。」



醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生在今午(20日)的疫情記者會公布，截至今日零時零分，過去24小時有205名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世，分別有126男和79 女，年齡介乎44至104歲。來自院舍的死者有99人；無打針有129人，佔約62%；打了一針有44人；打了兩針有31人和打了三針有1人，有194名死者為65歲以上長者，佔94%。由於數據滯後，3 月10 日至3月18日，公立醫院有41人離世未公佈，其中有22男19女，年齡介乎45至98歲。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生(右)在今午(20日)的疫情記者會公布，截至今日零時零分，過去24小時有205名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世。(黃偉倫攝)

其中有4名較年輕離世病人，第1名是44歲病人，出生時缺氧令腦部缺血性壞死，已不良於行，亦有肝硬化，為長期病患者。第2名是48歲病人，先天性運動神經源疾病，亦不良於行，亦有糖尿病，甲狀線問題等，長期覆診食藥。第3名是1名52歲病人，他的免疫系統失調，影響肺和腎，已是晚期腎衰竭，需要洗肚。第4名是58歲病人，有肺癌，而且擴散到骨和腦。

張竹君指出，留意到近日有傳媒報道有「誤導」。她表示，現時約八成以上的社區長者均接種科興，復必泰則有約兩成，與80歲以上染疫長者打針的情況相若。

打一針染疫死亡率0.7% 打兩針跌至0.09%

她說，按照數據分析，若不單計長者，所有人打齊兩針的死亡率是0.09%；若只打一針，無論接種復必泰或科興，其死亡率則是0.7%。她形容兩組數據相差甚遠，「即係話，就算打是但一針，都有好大保護力。」

她續說，80歲以上長者佔大部分的死亡個案，在約5,000多宗死亡個案中，有3,837人屬於該群組，其中有74%（即2837人）無打針，故強調打針一定有幫助。而剩下的26%，則有打針。

打一劑科興後染疫死亡率為5.83% 較復必泰高

張竹君表示，在80歲以上染疫的長者中，無接種疫苗的死亡率是15%；倘只打一針，死亡率則是5.59%；而打兩針後，死亡率則為2.62%，她強調，即打完一針後，無論接種科興或復必泰，其死亡率與未打針人士相比，可相差3倍；而接種兩針，死亡率則相距5.7倍。

張又指，若只打一針科興，染疫後的死亡率為5.83%，而復必泰則是3.44%，兩者均較未打齊人士有2至4倍的保護力，「所以問題唔係打咩針…有無打針係最大影響。」

▼3月20日 林鄭月娥抗疫記者會▼



+ 16

青衣隔離設施醫療站 交私營醫療機構接管

劉家獻又稱，因應疫情發展，今日起將青衣社區隔離醫療站交給私營醫療機構管理，接管機構將於該站派醫護提供服務，原先派駐的醫管局職員會被調派至其他設施繼續工作，他們感謝私營機構在疫情緊張時伸援手，也感謝保安局提供支援。

劉家獻又稱口服藥到港一段時間，死亡率無特別下降的原因有數個，包括疫情或已過高峰，社區上有相當多已受感染、已擁有免疫力的人士或有效的社交距離措施。他希望疫情有回落，但大家要警剔，如果社交再頻繁，有機會反彈。

▼3月19日 順天邨天衡樓圍封強檢▼

