Kinder出奇蛋疑受可致命沙門氏菌污染　食安中心籲勿食用

【Kinder／Surprise出奇蛋／健達奇趣蛋】Kinder健達繼一批比利時Egg Hunt Kit可能受致病菌沙門氏菌污染後，食環署食物安全中心今晚（8日）公布，跟進調查顯示再有進口商曾進口受影響產品，這次輪到不少家長會買給年幼子女的「牛奶朱古力出奇蛋」，屬每包三個包裝，「此日期前最佳」為2022年10月24日。



食安中心指感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等，呼籲市民如購入上述受影響產品應停止食用；嬰幼兒可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。



受沙門氏菌污染的為Kinder Surprise出奇蛋，於歐洲生產，有別於香港Kinder Joy健達奇趣蛋。（Kinder網頁圖片）

百佳有入口另受污染「Egg Hunt Kit」

食安中心發言人表示，一直密切跟進英國食物標準局及愛爾蘭食品安全局早前發出通告，指有健達產品因可能受沙門氏菌污染而在當地回收。中心得悉事件後，已即時聯絡本地主要進口商和零售商跟進；並於跟進調查發現再有另外一進口商亦曾進口受影響產品（產品一）到本港。

該款為復活節產品健達「Egg Hunt Kit」，產自比利時，每包淨重150克，「此日期前最佳」為2022年8月21日。食安中心日前公布City Super Limited有進口涉事產品，最新發現百佳超級市場（香港）有限公司也曾進口，顧客可致電該公司回收熱線：2606 8658。

出奇蛋由City Super進口 於比利時生產

食安中心指新西蘭初級產業部亦發出通告，指有其他健達產品因可能受沙門氏菌污染而在當地回收。中心調查後發現，City Super Limited曾進口涉事的「牛奶朱古力出奇蛋 3 x 20g」，同樣產自比利時，每包淨重60克，「此日期前最佳」為2022年10月24日。中心指有關進口商已將受影響產品停售及下架，並展開回收，市民可於辦公時間致電其熱線（收熱線：2736 3866），查詢有關產品的回收事宜。

食安中心表示，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等，致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。發言人呼籲市民如購入上述受影響產品應停止食用；業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

當局調查仍然繼續，食安中心表示，已加強抽取相關產品樣本進行化驗和就事件通知業界，並會繼續跟進事件、密切聯繫海外有關當局和採取適當跟進行動。

Kinder在港出售的Kinder Joy奇趣蛋。（Kinder香港網頁圖片）

由金莎製造商Ferrero生產 港賣Kinder Joy奇趣蛋

Kinder Surprise出奇蛋是不少人的兒時回憶，2001年改版成Kinder Joy奇趣蛋，變為朱古力醬和玩具零件各佔一半，以打入美國市場，歐洲地方則仍可以買到Kinder Surprise。本港代理商則賣Kinder Joy奇趣蛋，製造商是生產金莎朱古力的意大利食品商費列羅（Ferrero）。

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