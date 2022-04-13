警設46人醫療特別小組助轉院及出院　至今已運送1,800名病人

本港第五波疫情失控爆發，在公立醫院壓力面臨「爆煲」的情況下，45名現職警務人員及一名退休警員，於今年2月下旬組成「警察醫療特別小組」，自願前住公院協助抗疫。小組已於3月1日接受由醫管局提供的訓練，並於翌日獲分派往三間公立醫院，負責非緊急救護運送工作，至今已運送超過1,800名病人。



▼ 非緊急救護車服務工作流程 ▼



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成員均曾受訓 具先遣醫療知識

最新一期《警聲》報道，小組成員均曾接受過警察學院「警察導向戰術急救醫療課程」訓練，而且具有先遣醫療知識，部份人員加入警隊前曾任護士。他們被分派往公立醫院後，已負責非緊急救護運送工作，包括協助確診者轉院或轉送隔離地點，以及運送康復病人回家。

不論職級 抗疫工作親力親為

46歲警署警長黃敬慈為該醫療課程的導師，他收到消息後，在獲家人理解及支持下，立即申請加入小組，並被派駐的伊利沙伯醫院。他表示，小組成員不論職級，均會親力親為運送病人和康復者，並為失禁長者清理身體、消毒擔架床和輪椅。過程中，小組成員的急救醫療常識均能派上用場，病人及康復者全得以安全運送。

警署警長黃敬慈(站立)稱小組至今已運送1,800名病人。（資料圖片/張浩維攝）

至今運送1,800名病人 曾抬長者上樓梯送回家

黃續稱，小組至今已協助運送超過1,800名病人，當中不少是長者，成員曾送行動不便長者回家時，發現其住址無升降機，遂一同合力將長者抬上機梯。他稱長者屬高風險群組，其家人能見他們痊癒歸家，會感到特別高興，「我最深刻的經歷是運送一位留院逾三個月的七旬長者回家，其妻子甫看見丈夫便即落淚，並緊握他的手說：『我們終於可以一家人吃飯。』當時場面感人，為我們增添工作動力。」

每天工作15小時 返家已深夜

他續稱，自伊利沙伯醫院於3月9日起轉作定點醫院後，工作量隨即大增，染疫風險亦相應提高。他說人員離開醫院前及回家後均需洗澡和消毒，最忙碌時期每天需工作14至15小時，抵達家中時多是深夜，進食晚餐時已累得睡着。

黃又慶幸抗疫路上不孤單，因每天接觸大量本地醫護及內地援港醫療隊人員，大家見面或交接工作時會互相勉勵，自己對能參與抗疫工作深感榮幸，即使不幸染疫也絕不言悔。

▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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警應變部隊進駐港珠澳大橋及粉嶺隔離設施

另外，《警聲》亦報道，警察學院、人事部、服務質素監察部及資訊系統部所組成的160人應變部隊，於3月7日起借調至保安局抗疫特遣隊，負責管理位於港珠澳大橋香港口岸人工島及粉嶺的社區隔離設施。該些設施共提供約750個房間和約2,200張應急隔離床位。

助照顧檢疫人士

應變部隊人員負責隔離設施內指揮中心的運作，處理檢疫人士的入住和離開手續，為他們安排膳食及房間清潔消毒、照顧其醫療需要、確保物資供應及安排隔離設施的保養維修等，務求讓檢疫人士得到合適的照顧。警務處處長蕭澤頤、人事及訓練處處長蔡展鵬，早前分別到訪粉嶺社區隔離設施，與應變部隊人員交流。