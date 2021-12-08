2021經濟高峰論壇︱大學校長談香港未來　籲為科研學者留自由空間

香港大學校長張翔、中文大學校長段崇智、理工大學校長滕錦光及嶺南大學校長鄭國漢今日（8日）出席《香港01》主辦的「2021經濟高峰論壇」，展望未來25年教育發展。

創科發展愈來愈受重視，張翔與鄭國漢均認為，社會及政府應為學者及大學留有研究空間；段崇智則相信創科發展著重生態，香港雖有創研精英，但本地生甚少想及如何實際運用研究結果，建議由課程上入手。至於滕錦光直言不少年輕人「夢想被壓在房價之上」，政府需著手解決土地問題，以促成產業發展及科研空間。



左起為《香港01》創辦人于品海、中文大學校長段崇智、香港大學校長張翔、理工大學校長滕錦光及嶺南大學校長鄭國漢。他們今日（8日）出席《香港01》主辦的「2021經濟高峰論壇」。（余俊亮攝）

張翔：培育人才是應給予良好環境及空間

張翔及鄭國漢均認為，政府在鼓勵創科發展時，應為大學及學者留有空間。張翔舉例指，二十年多前政府不會要求學者交代研究什麼、有何價值，但數年後學者的發明會對社會有貢獻，例如不用電的冷氣、物理研究協助農作物增量，他直言「無心插柳柳成蔭」，培育人才是應給予良好環境及空間。

鄭國漢：給予學校學者自由度 保人才多樣化

鄭國漢亦認同指，不少研發及發明由興趣而起，「若干年後先大爆發」，部份學者的研究由抽象概念開始，再發展至實用，社會應給予自由度學校及學者，以保人材多樣化，「出名大學研究不只為當地，而係全人類，為成個世界科學推進」。

段崇智：香港需思考培訓「接捧人」

段崇智表示，創科發展需講求生態，香港有創研精英，但本地生甚少想及如何實際運用研究結果，他建議由課程上入手，令學生既知道新經濟下的社會市場需求，亦能學以致用。

他又說，全球經濟轉型下，香港有一定基礎，但需思考培訓「接捧人」：「第一個跑得好，但下面可能接唔到，第二個接捧人如果無地方企，佢唔會出嚟」，考慮到「本地學生唔夠人，加埋外邊都唔夠人」，建議研究如何吸納來港升學的非本地生留港發展，而「大學只係教人」，政府亦可研究如何支持創科產業化。

著政府解決到土地問題 滕錦光：不少人夢想被壓在房價之上

滕錦光則認為，他來港20多年，有感土地是香港的重大問題，不少同學生存首要考慮是房屋，令部份人「夢想被壓在房價之上」，若政府解決到土地問題，因有土地可促成產業發展，亦有科研的空間。

席間有討論本地大學是否應轉以中文取代英文，作主要教學語文。鄭國漢說，新世代技術變得快，舊有知識隨時無用，相信嶺大的博雅教學將來會更有效，他指出，英文是世界語言，不只是因英殖民歷史，直言「兩文三語係香港係好恰當」。

滕錦光亦指出，大學維持以英文為主要教學語是正常的，中小學則可再討論，因事實上全球不少海外大學都想以英文教學，以更快掌握世界及學界的最新發展，香港應保持此方面的優勢。