居屋2022｜6月13日早上10時半網上直播攪珠　料今年第四季揀樓

【居屋/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】今期居屋以市價五一折推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位。

房屋委員會今日（9日）表示，居屋2022及白居二2022將於下周一（13日）早上10月半舉行攪珠，受疫情影響，攪珠過程將在房委會的Facebook專頁及YouTube頻道上直播，不會安排公眾及傳媒出席，是繼上期「居屋2020」後再次以網上直播方式進行有關儀式。



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房委會指，「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2020」（「居屋2020」） 及「白表居屋第二市場計劃（白居二）2020」攪珠儀式，將於下周一（13日）早上10時30分進行，決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂出的先後次序。攪珠儀式由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持。

整個攪珠過程將在房委會的臉書專頁及YouTube頻道上直播，房委會不會安排公眾及傳媒出席。攪珠結果將於當日下午上載至房委會／房屋署的專用網頁，網上遞交申請的申請者將於攪珠儀式完成後陸續收到電郵通知有關攪珠結果。

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房委會預步計將於今年第四季進行居屋2022選樓，以及向白居二2022的成功申請者發出批准信。

居屋2022於3月截止申請，連同網上申請及親身交表，暫累計收到25.1萬份居屋申請，暫超額認購約27倍。相關數字尚未計及截止後收到的郵遞申請，料最終申請數字會較上述公布數字多。